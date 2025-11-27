DENÚNCIA

Academia se pronuncia após personal ser acusado de abuso sexual em Salvador

Estabelecimento afirma que homem não atua nas dependências da academia há três anos

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:16

Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Após a influenciadora digital Maria Emília Barbosa denunciar ter sido vítima de abuso sexual cometido por um personal trainer, uma academia de Salvador publicou uma nota sobre o caso. No comunicado, a Hammer Fitness Club, que tem diversas unidades na capital baiana, afirma que tomou conhecimento das denúncias e que o profissional não trabalha nas dependências da academia desde 2022.

A academia afirma que o personal trainer alvo das acusações, identificado como Maurício Brasil, nunca integrou o quadro fixo de funcionários, utilizando os espaços como instrutor particular. "A contratação desses profissionais é direta entre aluno e personal, sem gestão ou responsabilidade da academia", afirma.

O contrato era como profissional autônomo e, segundo a Hammer, o denunciado não frequenta as instalações da academia há três anos. A academia diz ainda que não compactua com a violência.

Comunicado de academia após personal ser acusado de assédio Crédito: Reprodução

"Repudiamos qualquer forma de assédio e incentivamos que casos assim sejam denunciados imediatamente aos estabelecimentos e às autoridades competentes", finaliza o comunicado.

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais na última terça-feira (25) para denunciar um abuso sexual cometido por um personal trainer em Salvador. Em um vídeo, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

Veja depoimento de outras vítimas 1 de 14

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada.

A reportagem do CORREIO entrou em contato com o suspeito e sua advogada, que informou que não iria se pronunciar. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Relato

A enfermeira contou que o caso ocorreu no início do ano e que processou o personal, mas só se pronunciou agora porque ontem foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ela relembra que tudo começou quando foi treinar com uma amiga e pediu o contato de quem fez o treino para tentar uma parceria.

Eles negociaram o projeto pelo WhatsApp e, na primeira consulta particular, o personal pediu para a enfermeira levar um biquíni e deitar na maca. “Eu fiquei desconfortável, mas achei que fazia parte. Ele disse que eu estava tensa e ia fazer liberação miofascial. Ainda na maca, chegava muito perto da minha parte íntima. Achei estranho, congelei na maca, mas não reclamei; não chegou a tocar [nas partes íntimas]”, disse.

Depois disso, houve uma nova avaliação, 30 dias após a primeira consulta. Foi quando aconteceu o abuso. Maria contou que se vestiu rapidamente e saiu do local. “Eu me senti culpada por ter congelado, contei pras minhas amigas para saber as medidas cabíveis, e pessoas que consultei falaram que passaram pela mesma coisa. Apareceram outras vítimas”, revelou.