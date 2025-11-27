SALVADOR

PM vai apurar disparo de bombas contra família de jovem morto em acidente de moto

Família protestava após acidente quando a Polícia Militar usou bomba para dispersar grupo; uma criança ficou ferida

A Polícia Militar apura a atuação de agentes do Batalhão de Policiamento Tático (BPT)/Rondesp BTS que utilizaram bombas de efeito moral para dispersar um protesto na tarde desta quinta-feira (27), na região da Baixa de Quintas, em Salvador. Uma criança ficou ferida na confusão.

Familiares e amigos interrompiam o trânsito com faixas e cartazes em manifestação quando, segundo denúncia de testemunhas, foram alvos de disparos de bombas de efeito moral disparadas pelos policiais.

Eles cobravam investigação na morte de Luan Resende, morto em um acidente de trânsito na última segunda-feira (24), na Avenida 29 de Março.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que o 'uso de instrumento de controle de distúrbios civis' atingiu grupo de pessoas e resultou no ferimento de uma criança no local.

'As circunstâncias da atuação policial e as responsabilidades envolvidas estão sendo apuradas de forma imediata, com a adoção dos procedimentos administrativos previstos na legislação que rege a atividade policial militar', diz a nota.

Morte em acidente

O jovem Luan Resende morreu na manhã da última segunda-feira (24). A motocicleta que ele conduzia foi atingida por um caminhão, que, segundo testemunhas, teria feito uma conversão proibida.

Luan morreu no local. Outra pessoa que estava na moto com ele ficou ferida.

Leia nota da PM na íntegra

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que, no final da manhã desta quinta-feira (27), durante uma manifestação na região da Baixa de Quintas, uma equipe do Batalhão de Policiamento Tático (BPT)/Rondesp BTS empregou um instrumento de controle de distúrbios civis, cujo impacto atingiu um grupo de pessoas e resultou no ferimento de uma criança presente no local.

As circunstâncias da atuação policial e as responsabilidades envolvidas estão sendo apuradas de forma imediata, com a adoção dos procedimentos administrativos previstos na legislação que rege a atividade policial militar.

A PMBA reforça que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa estão assegurados, conforme princípios institucionais que orientam a análise de situações dessa natureza.