OSTENTAÇÃO

Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC

Suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:29

Traficante fugiu de presídio na Bahia em 2020 Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, foi preso na cidade de Blumenau (SC). A polícia localizou o homem em uma casa de luxo no município catarinense, nesta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Civil, haviam dois mandados de prisão abertos contra o homem. Ele é suspeito de liderar, em Feira de Santana, uma facção com conexão com o Comando Vermelho. Ele foi flagrado com documento falso, no bairro da Ponta Aguda, em Blumenau.

