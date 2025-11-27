Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:29
Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, foi preso na cidade de Blumenau (SC). A polícia localizou o homem em uma casa de luxo no município catarinense, nesta quinta-feira (27).
De acordo com a Polícia Civil, haviam dois mandados de prisão abertos contra o homem. Ele é suspeito de liderar, em Feira de Santana, uma facção com conexão com o Comando Vermelho. Ele foi flagrado com documento falso, no bairro da Ponta Aguda, em Blumenau.
O traficante fugiu do presídio de Feira de Santana em 2020 e, mesmo de longe, seguia ordenando sequestros e homicídios em Feira de Santana. A operação que prendeu o homem foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e de Santa Catarina, além da Polícia Militar.