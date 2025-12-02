Acesse sua conta
Padrasto é preso por morte de enteado de 2 anos; mãe da criança  ficou em estado de choque

Mãe costumava deixar o filho diariamente com a avó materna, mas naquele dia pediu que o companheiro levasse a criança

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:25

Mãe de criança de 2 anos morta pelo padrasto entrou em estado de choque
Mãe de criança de 2 anos morta pelo padrasto ficou em estado de choque Crédito: Reprodução

Um homem, identificado como Paulo Cesar da Silva Santos, foi preso, na noite dessa segunda-feira (1º), pela morte do enteado, um menino de 2 anos, em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da 55ª Delegacia de Polícia (Queimados), o padrasto da criança foi detido em uma ação conjunta com policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (Queimados) e vai responder por homicídio qualificado praticado com violência doméstica. As informações são do G1 RJ.

Segundo informações da Polícia Civil, o menino apresentava marcas de agressões e hematomas pelo corpo. O laudo médico também identificou lesões perfurocortantes no punho esquerdo. A direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados informou que a criança deu entrada na unidade em estado gravíssimo, mas ainda com vida, porém, não resistiu. A unidade acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

Paulo Cesar contou, durante o depoimento, ter dado “umas palmadas” no menino porque ele havia sujado as roupas. À mãe da criança, porém, ele relatou que o enteado teria sofrido uma convulsão após o banho, o que teria motivado que ele a levasse a UPA. Para a polícia, as agressões podem não ter sido um episódio isolado. Investigadores apuram se o garoto já vinha sofrendo maus-tratos anteriormente. 

Segundo familiares, a mãe costumava deixar o filho diariamente com a avó materna, mas naquele dia pediu que o companheiro levasse a criança. Vizinhos relataram que Paulo Cesar chegou a pedir ajuda para levar o menino ao hospital. A mãe soube da morte ao receber uma ligação de uma vizinha e entrou em estado de choque. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Nova Iguaçu.

