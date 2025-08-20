BAHIA

Homem é preso após fingir ser vidente para aplicar golpes e abusar de mulheres; vítima transferiu R$ 20 mil

Investigado foi preso em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:29

Ele foi preso por equipes da Delegacia Territorial de Cruz das Almas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. Ele é investigado por usar perfis falsos em redes sociais para aplicar golpes e abusar de vítimas. Uma delas chegou a transferir R$ 20 mil para o falso vidente. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva cumprido no final da tarde desta terça-feira (19), no Parque Lauro Passos.

O delegado Adilson Freitas, titular da Delegacia Territorial de Cruz das Almas de Cruz das Almas, detalhou que o homem se identificava como uma mulher para falar com as vítimas e iniciava o contato contato dizendo que ela ou um familiar estava sob uma maldição e que para quebrá-la seria necessário efetuar o pagamento de uma quantia em dinheiro. As investigações indicam que o suspeito, de 49 anos, se passava por vidente em perfis de redes sociais, utilizando nomes femininos como “Irmã Katia”, “Geisa”, “Maria” e “Aritana”.

Em outros casos, o homem afirmava que a vítima teria que manter relações sexuais com um "anjo" e se apresentava posteriormente como esta pessoa, induzido as mulheres a manter as relações. Os casos ocorreram de setembro, de 2024, a maio deste ano.

Ele convencia as vítimas de que familiares morreriam caso não realizassem depósitos em dinheiro. Em um dos casos, uma vítima chegou a transferir R$ 20 mil ao investigado. Em outro episódio, uma vítima, acreditando em uma suposta maldição, foi induzida a manter relação sexual com o suspeito. Ele ainda afirmou que seriam necessárias novas práticas e exigiu que a vítima pagasse R$ 16 mil.

Ele é suspeito dos crimes de violação sexual mediante fraude e estelionato. O homem foi conduzido Delegacia Territorial de Cruz das Almas e permanece custodiado à disposição da Justiça.