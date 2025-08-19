Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhador morre após ser atropelado por colega em usina de açúcar na Bahia

Ministério Público do Trabalho apura o caso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:15

José Nildo Fernandes Lopes morreu na zona rural de Juazeiro.
José Nildo Fernandes Lopes morreu na zona rural de Juazeiro. Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um trabalhador morreu após ser atropelado por um colega de trabalho na zona rural de Juazeiro, no Norte do estado. O caso foi registrado na manhã da última segunda-feira (18) no pátio da empresa em que os dois trabalhavam. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito para investigar as circunstâncias do caso. 

A vítima do atropelamento é José Nildo Fernandes Lopes, de 42 anos. Segundo informações da Polícia Civil, José Nildo foi atropelado por um veículo da mesma empresa conduzido por outro funcionário. Eles estavam no pátio da usina de açúcar e etanol Agrovale.

Leia mais

Imagem - Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

Imagem - Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Imagem - Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia

Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia

A empresa lamentou a morte do trabalhador e informou que está prestando assistência aos familiares da vítima, além de ter iniciado uma investigação interna para analisar os fatos e verificar as condições do ocorrido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Juazeiro como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O MPT, no entanto, abriu inquérito próprio para apurar se houve descumprimento de normas de segurança do trabalho por parte da empresa e se o acidente está relacionado às condições de trabalho no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Segundo o órgão, o objetivo é identificar as causas do acidente e, caso seja comprovada negligência ou omissão em relação à segurança de seus empregados, responsabilizar a empresa.

Mais recentes

Imagem - Internautas se revoltam após ingressos na Caixa Cultural se esgotarem em menos de 5 minutos

Internautas se revoltam após ingressos na Caixa Cultural se esgotarem em menos de 5 minutos
Imagem - Três são presos por enganar idosos com empréstimos consignados na Bahia

Três são presos por enganar idosos com empréstimos consignados na Bahia
Imagem - Número de vítimas de feminicídio por arma de fogo dobrou em 2025 em Salvador e RMS

Número de vítimas de feminicídio por arma de fogo dobrou em 2025 em Salvador e RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
01

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
03

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
04

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil