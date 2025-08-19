JUAZEIRO

Trabalhador morre após ser atropelado por colega em usina de açúcar na Bahia

Ministério Público do Trabalho apura o caso

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:15

José Nildo Fernandes Lopes morreu na zona rural de Juazeiro. Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um trabalhador morreu após ser atropelado por um colega de trabalho na zona rural de Juazeiro, no Norte do estado. O caso foi registrado na manhã da última segunda-feira (18) no pátio da empresa em que os dois trabalhavam. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito para investigar as circunstâncias do caso.

A vítima do atropelamento é José Nildo Fernandes Lopes, de 42 anos. Segundo informações da Polícia Civil, José Nildo foi atropelado por um veículo da mesma empresa conduzido por outro funcionário. Eles estavam no pátio da usina de açúcar e etanol Agrovale.

A empresa lamentou a morte do trabalhador e informou que está prestando assistência aos familiares da vítima, além de ter iniciado uma investigação interna para analisar os fatos e verificar as condições do ocorrido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Juazeiro como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O MPT, no entanto, abriu inquérito próprio para apurar se houve descumprimento de normas de segurança do trabalho por parte da empresa e se o acidente está relacionado às condições de trabalho no local.

