Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

Tiro atravessou porta do quarto onde Rayane Santana, de 30 anos, dormia

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:57

Rayane Santana
Rayane Santana Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida enquanto dormia na noite da segunda-feira (18), na região de Nova Caraíva, em Porto Seguro, destino turístico no sul da Bahia.

Segundo informações iniciais, Rayane Santana, de 30 anos, foi atingida por um tiro de fuzil que atravessou a porta da casa onde ela morava. Ela foi levada já sem vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trancoso, na região. Não há informações sobre o sepultamento de Rayane. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

