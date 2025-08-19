INVESTIGAÇÃO

Cachorro foi encontrado vivo e amarrado a árvore perto de mulheres mortas em Ilhéus

Polícia Civil analisa câmeras de segurança da região para descobrir a autoria do crime

Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:51

Animal estava amarrado a uma árvore próximo dos corpos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cachorro de uma das mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia, foi achado com vida e amarrado a uma árvore ao lado dos corpos. As três vítimas saíram para passear com o animal na Praia dos Milionários, uma das mais famosas da região, na sexta-feira (15), antes de serem mortas a facadas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que elas andam com o animal de estimação na areia da praia, próximo a barracas, por volta das 17h. Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas sem vida ao lado do cão no último sábado (16).

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus 1 de 6

A Polícia Civil de Ilhéus informou que está analisando cerca de 40 minutos de imagens colhidas em 15 estabelecimentos comerciais e residências da região onde houve o triplo homicídio.

"Essas imagens vão poder contribuir para a elucidação do caso. Diversas testemunhas também já foram ouvidas até o momento, e a Polícia Civil continua empenhada para resolver esse crime. Estamos fazendo oitivas de novas testemunhas que possam ajudar", disse o delegado Hélder Carvalhal, titular do núcleo de Homicídios de Ilhéus.

O delegado afirmou ainda que não está descartada nenhuma linha de investigação. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que a população pode ajudar no esclarecimento do crime, denunciando sobre os suspeitos pelo Disque Denúncia através do número 181. O anonimato é garantido.

Na manhã dessa segunda-feira (18), um grupo de moradores realizou um protesto para pedir por justiça e solicitar mais informações sobre a investigação do assassinato das três mulheres, que eram vizinhas.