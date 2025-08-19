Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cachorro foi encontrado vivo e amarrado a árvore perto de mulheres mortas em Ilhéus

Polícia Civil analisa câmeras de segurança da região para descobrir a autoria do crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:51

Animal estava amarrado a uma árvore próximo dos corpos
Animal estava amarrado a uma árvore próximo dos corpos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cachorro de uma das mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia, foi achado com vida e amarrado a uma árvore ao lado dos corpos. As três vítimas saíram para passear com o animal na Praia dos Milionários, uma das mais famosas da região, na sexta-feira (15), antes de serem mortas a facadas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que elas andam com o animal de estimação na areia da praia, próximo a barracas, por volta das 17h. Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas sem vida ao lado do cão no último sábado (16).

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
1 de 6
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução

A Polícia Civil de Ilhéus informou que está analisando cerca de 40 minutos de imagens colhidas em 15 estabelecimentos comerciais e residências da região onde houve o triplo homicídio.

"Essas imagens vão poder contribuir para a elucidação do caso. Diversas testemunhas também já foram ouvidas até o momento, e a Polícia Civil continua empenhada para resolver esse crime. Estamos fazendo oitivas de novas testemunhas que possam ajudar", disse o delegado Hélder Carvalhal, titular do núcleo de Homicídios de Ilhéus.

O delegado afirmou ainda que não está descartada nenhuma linha de investigação. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que a população pode ajudar no esclarecimento do crime, denunciando sobre os suspeitos pelo Disque Denúncia através do número 181. O anonimato é garantido.

Leia mais

Imagem - Mortes em Ilhéus: polícia analisa 40 minutos de imagens de 15 locais em busca de suspeitos

Mortes em Ilhéus: polícia analisa 40 minutos de imagens de 15 locais em busca de suspeitos

Imagem - Moradores fazem protesto e pedem por justiça após morte de três mulheres em Ilhéus

Moradores fazem protesto e pedem por justiça após morte de três mulheres em Ilhéus

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Na manhã dessa segunda-feira (18), um grupo de moradores realizou um protesto para pedir por justiça e solicitar mais informações sobre a investigação do assassinato das três mulheres, que eram vizinhas.

Mulheres vestidas de branco caminharam pela BR-101 com cartazes que diziam "Impunidade mata", "Parem de nos matar" e "Justiça" enquanto cantavam louvores evangélicos. O protesto foi pacífico e acompanhado por policiais militares. Essa é a segunda manifestação contra a morte das três mulheres - a primeira aconteceu na tarde do domingo (17).

Mais recentes

Imagem - Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar
Imagem - Acordo entre Prefeitura de Salvador e Embratur prevê promoção internacional do turismo da cidade

Acordo entre Prefeitura de Salvador e Embratur prevê promoção internacional do turismo da cidade
Imagem - Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

Mulher morre após ser atingida por bala perdida enquanto dormia em destino turístico da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade
01

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
03

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro