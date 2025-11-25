Quatro homens são presos após fazer família refém na Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:04
Quatro homens foram presos na tarde desta terça-feira (25), no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles foram capturados após fazerem uma família refém e, segundo a Polícia Militar, são suspeitos de tráfico de drogas.
A ação policial teve início durante uma ronda na região. A equipe da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontrou o grupo, que, ao avistar a guarnição, teria tentado fugir e entrado em uma residência. A família que estava no imóvel foi feita refém.
Polícia Militar da Bahia
Após a mediação dos policiais, os suspeitos se renderam e as vítimas foram libertadas em segurança. Com eles foram encontrados os seguintes materiais:
Os homens e o material apreendido foram encaminhados à 22ª Delegacia para registro da ocorrência.