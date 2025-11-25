Acesse sua conta
Quatro homens são presos após fazer família refém na Região Metropolitana

Polícia encontrou armas e drogas com os suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:04

Quatro homens foram presos na tarde desta terça-feira (25), no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles foram capturados após fazerem uma família refém e, segundo a Polícia Militar, são suspeitos de tráfico de drogas.

A ação policial teve início durante uma ronda na região. A equipe da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontrou o grupo, que, ao avistar a guarnição, teria tentado fugir e entrado em uma residência. A família que estava no imóvel foi feita refém.

Após a mediação dos policiais, os suspeitos se renderam e as vítimas foram libertadas em segurança. Com eles foram encontrados os seguintes materiais:

  • 280 pinos de cocaína;
  • 180 pinos de K9 e 10 sacos contendo a mesma substância;
  • 15 pedras de cocaína;
  • quatro pedras de crack;
  • 16 porções de LSD;
  • 60 gramas de maconha;
  • cinco sacos de embalagens;
  • cinco balanças de precisão;
  • um coldre;
  • um carregador de fuzil calibre 5,56;
  • 10 munições de fuzil do mesmo calibre;
  • um tablet;
  • dinheiro;
  • um rádio comunicador;
  • três cadernos de anotações;
  • um cabo de revólver;
  • e três destrinchadores.

Os homens e o material apreendido foram encaminhados à 22ª Delegacia para registro da ocorrência.

