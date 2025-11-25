TRÁFICO DE DROGAS

Quatro homens são presos após fazer família refém na Região Metropolitana

Polícia encontrou armas e drogas com os suspeitos

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:04

Material apreendido pela PM Crédito: Divulgação

Quatro homens foram presos na tarde desta terça-feira (25), no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles foram capturados após fazerem uma família refém e, segundo a Polícia Militar, são suspeitos de tráfico de drogas.

A ação policial teve início durante uma ronda na região. A equipe da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encontrou o grupo, que, ao avistar a guarnição, teria tentado fugir e entrado em uma residência. A família que estava no imóvel foi feita refém.

Polícia Militar da Bahia 1 de 9

Após a mediação dos policiais, os suspeitos se renderam e as vítimas foram libertadas em segurança. Com eles foram encontrados os seguintes materiais:

280 pinos de cocaína;

180 pinos de K9 e 10 sacos contendo a mesma substância;

15 pedras de cocaína;

quatro pedras de crack;

16 porções de LSD;

60 gramas de maconha;

cinco sacos de embalagens;

cinco balanças de precisão;

um coldre;

um carregador de fuzil calibre 5,56;

10 munições de fuzil do mesmo calibre;

um tablet;

dinheiro;

um rádio comunicador;

três cadernos de anotações;

um cabo de revólver;

e três destrinchadores.