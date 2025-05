SUL DA BAHIA

“Tem gente querendo desistir de lá”: criminalidade em Caraíva assusta turistas e moradores

Morte de guia turístico gerou revolta na região nesta segunda-feira (12)

Yan Inácio

Publicado em 13 de maio de 2025 às 05:30

Moradores e amigos protestaram após morte de jovem de 28 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais/ADVTP | Shutterstock

A morte do guia turístico Victor Cerqueira Santos Santana no último sábado (10), durante operação policial na comunidade de Caraíva, em Porto Seguro, no sul da Bahia, gerou comoção e protestos nesta segunda-feira (12). >

Nativos e moradores relatam que a criminalidade na região tem aumentado nos últimos anos, com a chegada de facções e abordagens violentas da polícia. Mas de que maneira o aumento nesses tipos de caso pode significar uma redução na chegada de novos turistas ao destino paradisíaco?>

A comunidade de Caraíva é dividida entre a vila tradicional e as aldeias indígenas Pataxó, especialmente a aldeia Xandó, que assistiu uma expansão urbana desordenada nos últimos anos. Um morador da vila tradicional que vive no local há mais de 20 anos e não quis ser identificado alega que a criminalidade na região teve um boom em 2020.>

“Quando chegou energia na aldeia Xandó, o lugar virou uma cidade, porque havia gente de todos os cantos, comprando terrenos em território federal, instalando comércios e construindo casas sem qualquer fiscalização. Lá se instalou o tráfico que veio de outras regiões, e começou a disputa para tomar Xandó e Caraíva, é uma disputa territorial”, disse.>

Outra moradora que também não quis ter o nome revelado, argumentou que as causas para o aumento da criminalidade na região estão relacionadas ao turismo na localidade, que é visitada por turistas de diversas partes do Brasil e mundo. >

“O turismo predatório começa a partir do momento que a elite se espalha em Caraíva. Enquanto isso, Xandó vira uma área periférica, daí temos uma série de problemas ligados com disputas territoriais, e um aumento da criminalidade da região. É uma urbanização forçada que traz diversos problemas como o crime”, explicou.>

No sábado, após a operação que matou o traficante “Alongado” e o guia Victor Cerqueira, traficantes de uma facção decretaram um toque de recolher na região. “Há uma revolta silenciosa na vila contra os traficantes porque eles pediram para fechar. Porque a sobrevivência das pessoas está ligada ao turismo, mas os comerciantes, moradores tradicionais e canoeiros, têm medo de falar por causa de uma possível retaliação”, denunciou o homem.>

Além da questão do tráfico, a moradora ouvida pela reportagem disse que as ações violentas da polícia, como a que matou Victor, são frequentes no Xandó. “É importante ressaltar que já aconteceu outras vezes. É impossível ignorar, todo mundo da região sabe, mas a comunidade não fala sobre o assunto, porque muita gente tem medo”>

Ainda de acordo com o homem entrevistado, os moradores estão com a sensação de que a violência tomou conta da vila tradicional. “Tem gente querendo desistir de lá, há um movimento do pessoal de Trancoso de não ir mais para a Caraíva. Tem muitas casas tradicionais sendo desocupadas. Durante o ano, não está forte como antes. Essas notícias com certeza vão inibir a ida de turistas para lá”.>

Policiamento reduzido>

O homem também disse que a Polícia Militar montou um posto fixo com seis policiais em Caraíva no ano de 2022, mas segundo ele, ultimamente não tem havido um policiamento extensivo na região. “Raramente aparecem lá e quando vão são só dois”, conta.>

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para perguntar quais as estratégias das forças de segurança para mitigar o impacto da violência no turismo na região de Caraíva, mas não obteve resposta. >