TERROR E VIOLÊNCIA

'Anjos da morte': saiba como atua a facção que impôs toque de recolher em Caraíva

Grupo criminoso tem ligação com caso em que uma filha planejou a morte da própria mãe

O comunicado que ordenava um toque de recolher em Caraíva, comunidade ribeirinha de Porto Seguro, no sul da Bahia, tinha uma a sigla ADM como assinatura. As três letras assim organizadas fazem referência a ‘Anjos da Morte’, facção da região que controla o tráfico de drogas e intimida moradores e comerciantes com ameaças. >