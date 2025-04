HORROR

Filha de 16 anos atraiu mãe para ser morta no sul da Bahia

Yane Soares Matos foi morta com um disparo de arma de fogo em Porto Seguro

A adolescente de 16 anos que foi apreendida por participar da própria mãe foi responsável por atrair a vítima até o local do crime, segundo a Polícia Civil. Yane Soares Matos foi morta com um disparo de arma de fogo no dia 21 de abril, em sua residência no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, no sul da Bahia. >