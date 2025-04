TENTOU BUSCAR A FILHA

Mulher é executada a tiros na Bahia; suspeita é de que filha era envolvida com traficante

Polícia investiga caso

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros no bairro de Pindorama, em Porto Seguro, no sul da Bahia, na tarde de segunda-feira (21). A vítima foi identificada como Yane Soares Matos, de 44 anos.>

Segundo amigos, a suspeita é de que a vítima tenha brigado com alguns homens após tentar buscar a filha, que estaria se envolvendo com um traficante. A informação não foi confirmada pela polícia. >

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais militares do 8º Batalhão (BPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo uma mulher vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima caída ao solo sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da perícia. >