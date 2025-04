OPERAÇÃO

Avião com traficantes cai após ser interceptado pela caças da FAB

Os presos e o material apreendido foram levados para cidade próxima

Uma operação aérea resultou na interceptação de uma aeronave do tráfico internacional de drogas na manhã de domingo (13/4), na região amazônica. Caças A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionados para abordar um bimotor que ingressou no espaço aéreo nacional de forma irregular, em rota conhecida por ser utilizada por narcotraficantes. O avião havia partido do Peru.>

Coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), a ação contou com o apoio da Polícia Federal (PF) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), vinculado à Polícia Militar do Mato Grosso. A aeronave interceptada era um modelo Seneca, de prefixo PT-RBC, que entrou no território brasileiro por volta das 9h da manhã e foi detectada por radares do CINDACTA IV.>