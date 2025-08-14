BRUTALIDADE

Homem é preso após arrastar esposa pelos cabelos em posto de combustível

Caso aconteceu no interior de São Paulo nesta quarta-feira (13)

Yan Inácio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:35

Homem foi flagrado por testemunhas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a companheira e arrastá-la pelos cabelos em um posto de combustíveis. O caso aconteceu em Jales, no interior de São Paulo, na quarta-feira (13).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Márcio Leandro Botelho dando tapas no rosto da namorada e a arrastando pelo chão. Dois homens que estão próximos pouco fazem para impedir que ele continue as agressões.

Veja imagens do vídeo gravado por testemunhas 1 de 4

Segundo o g1, o homem deixou o posto de gasolina antes da chegada da polícia com a mulher nas costas. Os agentes foram até a casa deles, e foram atendidos pelas filhas da vítima. Eles encontraram a mulher com ferimentos no joelho, rosto e cotovelo. O homem foi levado à delegacia, e as crianças, atendidas pelo Conselho Tutelar. A vítima recusou atendimento médico.

Outro caso parecido aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais, no domingo (10). Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem arrasta uma mulher sem a parte de cima das roupas pelos cabelos no meio da rua.

O homem, que não foi identificado, foi preso nesta terça-feira (12) e levado para uma delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam) da região. Daniela Novais, delegada responsável pelo caso, disse ao Estado de Minas que o suspeito estava com passagem comprada para viajar para Belo Horizonte.