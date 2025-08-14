NOVIDADE

Saiba onde vai funcionar o novo Centro de Convenções de Salvador; espaço terá capacidade para 1,6 mil pessoas

Projeto é desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF)

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 05:00

Centro Histórico Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

Salvador ganhará um novo centro de convenções. O equipamento, que será dividido em duas estruturas, será instalado no Palácio Thomé de Souza e na parte subterrânea da Praça Municipal, no Centro Histórico. As informações foram confirmadas pela presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

O Palácio Thomé de Souza faz parte do Centro Histórico de Salvador, que é tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A autarquia nacional determina que a área seja ocupada após a saída da prefeitura. Para cumprir a exigência do Iphan, a gestão municipal teve a ideia de instaurar mais um centro de convenções na cidade, após o sucesso do Centro de Convenções de Salvador (CCS), situado na Boca do Rio, na orla da capital baiana. O projeto também integra a série de estratégias para revitalização do Centro Histórico.

“Pelo normativo do Iphan, aquele espaço precisa ser ocupado com volumetria. O prefeito decidiu que então faria ali o centro de convenções. É um equipamento super importante para o Centro Histórico porque ele leva um número grande de pessoas, um fluxo grande. São eventos, seminários, simpósios, encontros, que dinamiza o Centro Histórico”, explica Tânia.

O novo equipamento contará com duas salas – uma com capacidade para 1000 pessoas e outra para 600. Os espaços poderão ser subdivididos para eventos menores. “Então, é um centro de convenções que tem uma estrutura e o tamanho que cabe no Centro de Histórico e dentro de uma arquitetura contemporânea”, diz Tânia.

