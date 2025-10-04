SAÚDE

Sesab faz reunião emergencial para discutir o consumo de bebidas adulteradas

Bahia tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 18:42

Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol Crédito: Biodiesel Brasil/Divulgação

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) realiza neste domingo (5), às 9h30, uma reunião emergencial para tratar dos casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado. Até agora, dois casos são investigados pela pasta.

O encontro ocorrerá na sede da Sesab, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, em formato híbrido. A iniciativa foi solicitada pela secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, diante do cenário nacional e estadual de alerta para o consumo de bebidas adulteradas.

O primeiro caso suspeito foi registrado em Feira de Santana, no centro norte do estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (3), após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.

O segundo foi registrado em Salvador. O registro, que não é de óbito, ainda está pendente de confirmação. Segundo a Sesab, amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com o objetivo de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação. O resultado deve sair em até sete dias.

Reunião

Foram convidados para a sala de situação o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA), o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Polícia Civil, além das secretarias municipais de Saúde e diretorias de vigilância de Salvador e Feira de Santana. Também participam o Procon-BA, a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon-BA), a Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom) e o Conselho Estadual de Saúde.

Integram ainda a reunião o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Estadual), a área de tecnologia da Sesab (CGTICS), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox) e os coordenadores dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS).

De acordo com a secretária, a proposta é alinhar os diferentes órgãos para garantir respostas rápidas e integradas. “É fundamental que todos atuem de forma coordenada para proteger a população e prevenir novos casos”, disse a Roberta Santana.

Antídoto

O Ministério da Saúde enviou, neste sábado (4), 90 ampolas de etanol farmacêutico para a Sesab. O produto é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, substância empregada ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas.

