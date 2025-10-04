TRAGÉDIA

Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso, tinha 20 anos

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 15:37

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador baiano Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso, morreu em um acidente de trânsito na cidade de Jacobina, no centro norte da Bahia, na manhã deste sábado (4). O jovem, de 20 anos, bateu o carro contra uma árvore na Rua Padre Alfredo, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

A morte foi registrada pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina). Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

Valioso tinha 310 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok. Ele atraiu os fãs ao retratar o cotidiano dos moradores de Jacobina, cidade onde cresceu. Segundo informações da TV São Francisco, afiliada da Rede Bahia na região, o jovem já não morava na cidade há um tempo. Ele estava no município a passeio e retornaria para Salvador no domingo (5).

Nas redes sociais, a Prefeitura de Jacobina lamentou a morte de Valioso. "Sua criatividade e alegria deixaram uma marca inesquecível na cultura popular jacobinense e nas redes sociais, onde espalhou sorrisos e boas histórias", diz trecho da nota.

Nota da prefeitura de Jacobina Crédito: Reprodição/Instagram