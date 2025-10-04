Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso, tinha 20 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 15:37

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador baiano Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso, morreu em um acidente de trânsito na cidade de Jacobina, no centro norte da Bahia, na manhã deste sábado (4). O jovem, de 20 anos, bateu o carro contra uma árvore na Rua Padre Alfredo, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

A morte foi registrada pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina). Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso

Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais
1 de 9
Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como Valioso por Reprodução/Redes sociais

Valioso tinha 310 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok. Ele atraiu os fãs ao retratar o cotidiano dos moradores de Jacobina, cidade onde cresceu. Segundo informações da TV São Francisco, afiliada da Rede Bahia na região, o jovem já não morava na cidade há um tempo. Ele estava no município a passeio e retornaria para Salvador no domingo (5).

Nas redes sociais, a Prefeitura de Jacobina lamentou a morte de Valioso. "Sua criatividade e alegria deixaram uma marca inesquecível na cultura popular jacobinense e nas redes sociais, onde espalhou sorrisos e boas histórias", diz trecho da nota.

Nota da prefeitura de Jacobina
Nota da prefeitura de Jacobina Crédito: Reprodição/Instagram

Não há informações sobre o sepultamento do jovem.

Leia mais

Imagem - Padre é investigado por suspeita de forjar o próprio sequestro na Bahia

Padre é investigado por suspeita de forjar o próprio sequestro na Bahia

Imagem - Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

Mais recentes

Imagem - Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega

Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega
Imagem - Padre é investigado por suspeita de forjar o próprio sequestro na Bahia

Padre é investigado por suspeita de forjar o próprio sequestro na Bahia
Imagem - Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

Idoso é encontrado morto após ser atingido por um portão no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer
01

Júnior Dutra morre após procedimento estético; ele denunciou hospital antes de morrer

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)
02

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
03

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro
04

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro