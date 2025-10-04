Acesse sua conta
Padre é investigado por suspeita de forjar o próprio sequestro na Bahia

Homem disse que havia sido sequestrado na cidade de Petrolina, em Pernambuco

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 15:13

Um padre, que não teve a identidade revelada, é alvo de uma investigação da Polícia Civil da Bahia por suspeita de forjar o próprio sequestro. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra o homem pelo crime de falsa comunicação de crime na Delegacia Especializada Anti-Sequestro (Das), no dia 20 de setembro.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado comunicou à unidade especializada que havia sido sequestrado na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e que teria conseguido se libertar no município de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Ainda segundo a polícia, foi constatado que se tratava de uma informação falsa. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário.

