Tarot de sábado (4): veja a carta, o recado e dica reservados para os 12 signos

Alguns precisam ter mais atenção

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:19

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot para este sábado (4) apontam um dia de reorganização emocional, boas oportunidades e lições de autoconfiança. O momento pede equilíbrio entre ação e sensibilidade. Cada signo recebe uma orientação diferente, mas todos são convidados a olhar para dentro e seguir o que o coração indica.

Áries

Carta do dia: O Imperador

O tarot mostra que o sábado traz uma energia de firmeza e decisão. É hora de assumir o controle das situações e agir com segurança. Você terá clareza para resolver pendências e colocar limites quando necessário.

Dica do tarot: mantenha o foco e evite agir por impulso.

Touro

Carta do dia: O Julgamento

Um dia de recomeço e reflexão. O tarot indica um momento de avaliação sobre o que vale a pena manter e o que precisa ser deixado para trás. Escute sua intuição e não tenha medo de mudanças.

Dica do tarot: perdoe e siga em frente com leveza.

Gêmeos

Carta do dia: A Temperança

O sábado pede moderação e equilíbrio. O tarot aconselha a não forçar situações e deixar que as coisas sigam o próprio ritmo. Buscar harmonia entre razão e emoção será essencial.

Dica do tarot: desacelere e permita-se respirar antes de tomar decisões.

Câncer

Carta do dia: O Sol

As energias do dia são de alegria, vitalidade e boas notícias. O tarot mostra que este é um ótimo momento para se cercar de pessoas queridas e aproveitar o que te faz feliz.

Dica do tarot: abrace o presente e celebre pequenas vitórias.

Leão

Carta do dia: A Estrela

O sábado traz esperança e renovação emocional. A Estrela simboliza fé e confiança no futuro. É hora de deixar o passado no lugar dele e focar nos novos caminhos que estão se abrindo.

Dica do tarot: acredite nas suas ideias e siga com otimismo.

Virgem

Carta do dia: O Eremita

O tarot indica um dia de introspecção. Reserve um tempo para ficar em silêncio, pensar e reorganizar suas prioridades. A resposta que você busca pode vir de dentro.

Dica do tarot: evite se sobrecarregar e respeite seu próprio ritmo.

Libra

Carta do dia: A Justiça

O sábado pede equilíbrio e decisões racionais. O tarot mostra que é um bom momento para resolver pendências e agir com clareza e responsabilidade.

Dica do tarot: aja com honestidade e não se deixe levar por emoções momentâneas.

Escorpião

Carta do dia: A Morte

Apesar do nome, essa carta fala de transformações necessárias. O sábado pode trazer encerramentos, mas também novas possibilidades. Aceitar o fim de um ciclo abre espaço para o novo.

Dica do tarot: liberte-se do que não cabe mais e confie no recomeço.

Sagitário

Carta do dia: O Louco

O tarot revela um dia de leveza e aventura. A energia de sábado favorece a espontaneidade e o desejo de viver o novo. Permita-se sair da rotina e experimentar algo diferente.

Dica do tarot: viva o momento sem medo, mas com responsabilidade.

Capricórnio

Carta do dia: O Papa

O dia traz aprendizado e maturidade. O tarot mostra que ouvir conselhos e seguir valores sólidos pode te guiar com sabedoria. É tempo de fortalecer laços e agir com serenidade.

Dica do tarot: confie na sua experiência e compartilhe o que sabe.

Aquário

Carta do dia: A Lua

O sábado pode despertar sensibilidade e dúvidas. O tarot aconselha observar as emoções e não tomar decisões precipitadas. A intuição estará forte, mas é preciso interpretar os sinais com calma.

Dica do tarot: siga seu instinto, mas mantenha os pés no chão.

Peixes

Carta do dia: O Mago

O tarot indica um sábado de oportunidades e boas ideias. Sua criatividade estará em alta e você terá recursos para transformar planos em ação. Aproveite a energia para começar algo novo.