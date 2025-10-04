Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot de sábado (4): veja a carta, o recado e dica reservados para os 12 signos

Alguns precisam ter mais atenção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:19

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot para este sábado (4) apontam um dia de reorganização emocional, boas oportunidades e lições de autoconfiança. O momento pede equilíbrio entre ação e sensibilidade. Cada signo recebe uma orientação diferente, mas todos são convidados a olhar para dentro e seguir o que o coração indica.

Leia mais

Imagem - Precisando de dias melhores? Descubra a cor que cada signo deve usar para atrair boas energias

Precisando de dias melhores? Descubra a cor que cada signo deve usar para atrair boas energias

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Áries

Carta do dia: O Imperador

O tarot mostra que o sábado traz uma energia de firmeza e decisão. É hora de assumir o controle das situações e agir com segurança. Você terá clareza para resolver pendências e colocar limites quando necessário.

Dica do tarot: mantenha o foco e evite agir por impulso.

Touro

Carta do dia: O Julgamento

Um dia de recomeço e reflexão. O tarot indica um momento de avaliação sobre o que vale a pena manter e o que precisa ser deixado para trás. Escute sua intuição e não tenha medo de mudanças.

Dica do tarot: perdoe e siga em frente com leveza.

Gêmeos

Carta do dia: A Temperança

O sábado pede moderação e equilíbrio. O tarot aconselha a não forçar situações e deixar que as coisas sigam o próprio ritmo. Buscar harmonia entre razão e emoção será essencial.

Dica do tarot: desacelere e permita-se respirar antes de tomar decisões.

Câncer

Carta do dia: O Sol

As energias do dia são de alegria, vitalidade e boas notícias. O tarot mostra que este é um ótimo momento para se cercar de pessoas queridas e aproveitar o que te faz feliz.

Dica do tarot: abrace o presente e celebre pequenas vitórias.

Leão

Carta do dia: A Estrela

O sábado traz esperança e renovação emocional. A Estrela simboliza fé e confiança no futuro. É hora de deixar o passado no lugar dele e focar nos novos caminhos que estão se abrindo.

Dica do tarot: acredite nas suas ideias e siga com otimismo.

Virgem

Carta do dia: O Eremita

O tarot indica um dia de introspecção. Reserve um tempo para ficar em silêncio, pensar e reorganizar suas prioridades. A resposta que você busca pode vir de dentro.

Dica do tarot: evite se sobrecarregar e respeite seu próprio ritmo.

Libra

Carta do dia: A Justiça

O sábado pede equilíbrio e decisões racionais. O tarot mostra que é um bom momento para resolver pendências e agir com clareza e responsabilidade.

Dica do tarot: aja com honestidade e não se deixe levar por emoções momentâneas.

Escorpião

Carta do dia: A Morte

Apesar do nome, essa carta fala de transformações necessárias. O sábado pode trazer encerramentos, mas também novas possibilidades. Aceitar o fim de um ciclo abre espaço para o novo.

Dica do tarot: liberte-se do que não cabe mais e confie no recomeço.

Sagitário

Carta do dia: O Louco

O tarot revela um dia de leveza e aventura. A energia de sábado favorece a espontaneidade e o desejo de viver o novo. Permita-se sair da rotina e experimentar algo diferente.

Dica do tarot: viva o momento sem medo, mas com responsabilidade.

Capricórnio

Carta do dia: O Papa

O dia traz aprendizado e maturidade. O tarot mostra que ouvir conselhos e seguir valores sólidos pode te guiar com sabedoria. É tempo de fortalecer laços e agir com serenidade.

Dica do tarot: confie na sua experiência e compartilhe o que sabe.

Aquário

Carta do dia: A Lua

O sábado pode despertar sensibilidade e dúvidas. O tarot aconselha observar as emoções e não tomar decisões precipitadas. A intuição estará forte, mas é preciso interpretar os sinais com calma.

Dica do tarot: siga seu instinto, mas mantenha os pés no chão.

Peixes

Carta do dia: O Mago

O tarot indica um sábado de oportunidades e boas ideias. Sua criatividade estará em alta e você terá recursos para transformar planos em ação. Aproveite a energia para começar algo novo.

Dica do tarot: confie no seu potencial e dê o primeiro passo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais
Imagem - Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte

Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte
Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
02

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave
03

Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave

Imagem - Homem gay rejeitado na juventude conquista o mesmo rapaz após mudar de gênero e história viraliza
04

Homem gay rejeitado na juventude conquista o mesmo rapaz após mudar de gênero e história viraliza