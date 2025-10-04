Acesse sua conta
Precisando de dias melhores? Descubra a cor que cada signo deve usar para atrair boas energias

As cores que mais favorecem cada signo neste mês prometem atrair equilíbrio, prosperidade e boas energias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:22

Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Outubro chegou trazendo mudanças intensas e energias de transformação para todos os signos do zodíaco. Com a influência de planetas como Saturno, Júpiter, Vênus e Mercúrio, além de chuvas de meteoros e fases lunares poderosas, o mês será marcado por emoções profundas, foco em recomeços e clareza nas decisões.

Segundo astrólogos, usar ou manter por perto a cor que vibra na mesma frequência do seu signo pode ajudar a potencializar boas oportunidades, atrair sorte e equilibrar o emocional. Veja qual é a sua cor da sorte para outubro e como aproveitar melhor a energia do mês.

Áries: vermelho paixão

A cor estimula a autoconfiança e o poder de decisão. Use o vermelho para agir com firmeza, tomar a frente de projetos e afastar distrações. A força da cor traz coragem e energia para vencer desafios.

Touro: verde esmeralda

O verde fortalece a segurança financeira e ajuda a manter o foco em metas materiais. É o tom ideal para quem deseja estabilidade e prosperidade. Ter algo verde na carteira ou no ambiente de trabalho aumenta a vibração de abundância.

Gêmeos: amarelo dourado

O amarelo desperta criatividade e clareza mental. Aposte em roupas, acessórios ou detalhes nessa cor para impulsionar a comunicação e favorecer conversas e negociações importantes.

Câncer: prata

O brilho prateado estimula a calma e a intuição. Essa cor ajuda a equilibrar emoções e reforça a sensibilidade canceriana, tornando as decisões mais seguras e conscientes.

Leão: laranja intenso

Símbolo de vitalidade e carisma, o laranja favorece a autoestima e a sociabilidade. Use a cor em eventos e encontros para ampliar sua presença e atrair reconhecimento.

Virgem: bege ou tons terrosos

Esses tons promovem estabilidade, foco e organização. São perfeitos para quem busca planejar novas etapas com serenidade e colocar os projetos em ordem.

Libra: rosa quartzo

A cor do amor e da harmonia ajuda a fortalecer os vínculos afetivos e manter a paz interior. Ideal para quem deseja equilibrar relacionamentos e preservar a leveza emocional.

Escorpião: preto profundo

O preto protege a energia e simboliza poder e transformação. É a cor ideal para quem precisa de foco e força emocional para atravessar períodos de introspecção e mudanças.

Sagitário: roxo ametista

O roxo estimula a sabedoria e o crescimento espiritual. Ele favorece a intuição e ajuda a manter a mente aberta para novas ideias e caminhos.

Capricórnio: cinza pedra

A cor representa disciplina e estabilidade. Usar o cinza ajuda a manter a constância e a responsabilidade, reforçando o comprometimento com metas profissionais e pessoais.

Aquário: turquesa

O turquesa traz serenidade e inspiração. É o tom ideal para quem busca inovação, clareza mental e soluções criativas no trabalho e na vida pessoal.

Peixes: azul marinho

Símbolo de calma e espiritualidade, o azul marinho favorece a concentração e o equilíbrio interior. Ideal para momentos de introspecção e reconexão emocional.

Outubro será um mês de renovação para todos os signos, e as cores podem se tornar grandes aliadas nesse processo. Use-as em roupas, acessórios ou objetos do dia a dia e aproveite a energia que o universo reservou para você.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

