Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Mensagens espirituais indicam que esses três signos precisarão de atenção redobrada com emoções e caminhos a seguir

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Neste sábado (4), as mensagens do anjo da guarda chegam com intensidade para três signos: Virgem, Touro e Aquário. O dia pede cautela, reflexão e coragem para lidar com mudanças internas e externas. Mais do que enfrentar rupturas, a energia espiritual alerta para escolhas importantes e necessidade de proteger o equilíbrio emocional.

Virgem

O anjo da guarda envia para os virginianos um chamado de atenção sobre decisões que já não podem mais ser adiadas. A energia pede clareza mental para não repetir padrões e coragem para abrir novos caminhos. A mensagem espiritual orienta que a intuição deve ser ouvida tanto quanto a lógica.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem

Touro

Os taurinos recebem do anjo da guarda um recado sobre autocuidado. O excesso de responsabilidades pode gerar desgaste, e o sábado será ideal para repor energias. O recado é claro: respeite seus limites, cuide da saúde emocional e não carregue fardos que não pertencem a você.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro

Aquário

O anjo da guarda alerta os aquarianos para escolhas que podem mudar o rumo de seus próximos passos. O recado é evitar impulsividade e buscar silêncio antes de agir. A espiritualidade indica que a calma trará a resposta que tanto se procura, fortalecendo o caminho de evolução pessoal.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário

