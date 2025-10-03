Acesse sua conta
'Fase mais feliz da vida', diz Zé Felipe sobre relação com Ana Castela

Após divórcio com Virgínia Fonseca, cantor assume romance com Ana Castela e diz que relação trouxe leveza, enquanto ela reforça que não querem “pular etapas”

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:16

Zé Felipe abriu o coração e assumiu publicamente que está vivendo um dos períodos mais felizes de sua vida. Após o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor revelou que o novo relacionamento com Ana Castela trouxe leveza e bem-estar para sua rotina. “Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível. Quando a pessoa está feliz, tudo flui”, declarou.

Ana Castela confirmou que os dois estão se conhecendo melhor, mas pediu calma ao público. Segundo a cantora, eles não escondem a relação, porém preferem não acelerar etapas por conta da pressão das redes sociais. “Não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz. Mas queremos viver no tempo certo, sem pular etapas”, disse a boiadeira.

O romance já tem a aprovação da família de Zé Felipe. A cantora viajou com o sertanejo para conhecer a fazenda de Leonardo, pai do artista, que não escondeu sua torcida pelo casal. “Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, afirmou o cantor veterano, reforçando o apoio ao filho e à nova nora.

Tags:

zé Felipe Virginia ana Castela

