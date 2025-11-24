Acesse sua conta
Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Amada pelo público, apresentadora brilhou em programas matinais e femininos por décadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:46

Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', morre aos 73 anos Crédito: Reprodução/Gazeta

A televisão brasileira perdeu, nesta segunda-feira (24), um de seus rostros mais marcantes. A apresentadora Ione Borges, conhecida por comandar por décadas programas femininos na TV Gazeta, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada por Claudete Troiano, grande amiga e companheira de palco, que lamentou publicamente a perda.

Sem revelar a causa da morte, Claudete publicou uma homenagem carregada de emoção, relembrando o início de carreira das duas e a trajetória que construíram lado a lado. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas”, escreveu, ao compartilhar uma sequência de fotos antigas.

Nos anos 1980, Ione e Claudete dividiram a apresentação do Mulheres em Desfile, na Gazeta, um formato pioneiro, que mais tarde se transformaria no clássico “Mulheres”. A dupla permaneceu no ar por 16 anos, criando uma química tão forte que elas ficaram conhecidas como as famosas “parceirinhas”.

Com o passar dos anos, Ione ganhou seu próprio espaço. Em 1996, estreou o programa Ione Borges, que abriu portas para novas fases na emissora. Depois, assumiu o Pra Você, exibido entre 2002 e 2009. Sua última atração foi o Manhã Gazeta, onde ficou até 2010. Sempre com seu jeito acolhedor, Ione conquistou o público ao falar de cotidiano, família, culinária, bem-estar e temas que fizeram parte da rotina de milhares de telespectadores.

Ione Borges, apresentadora morreu aos 73 anos

Ione Borges, apresentadora morreu aos 73 anos
Ione Borges (1950-2025)
Melhor amiga, Claudete Troiano, informou a morte da apresentadora nas redes sociais
Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', morre aos 73 anos
Ione Borges e Claudete Troiano
Ione Borges na edição comemorativa dos 40 anos do programa 'Mulheres'
Claudete Troiano resgatou fotos com Ione Borges
Ione Borges
Claudete Troiano resgatou fotos com Ione Borges por Reprodução/Instagram
Claudete Troiano resgatou fotos com Ione Borges por Reprodução/Instagram
Claudete Troiano resgatou fotos com Ione Borges por Reprodução/Instagram
Claudete Troiano resgatou fotos com Ione Borges por Reprodução/Instagram
Na homenagem, Claudete resumiu o sentimento da emissora e dos fãs: “Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação.”

A morte de Ione Borges encerra um capítulo importante da TV brasileira, mas deixa viva a lembrança de uma das apresentadoras mais queridas do país.

Morte Televisão Apresentadora Ione Borges

