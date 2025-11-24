LUTO

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Amada pelo público, apresentadora brilhou em programas matinais e femininos por décadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:46

Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', morre aos 73 anos Crédito: Reprodução/Gazeta

A televisão brasileira perdeu, nesta segunda-feira (24), um de seus rostros mais marcantes. A apresentadora Ione Borges, conhecida por comandar por décadas programas femininos na TV Gazeta, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada por Claudete Troiano, grande amiga e companheira de palco, que lamentou publicamente a perda.

Sem revelar a causa da morte, Claudete publicou uma homenagem carregada de emoção, relembrando o início de carreira das duas e a trajetória que construíram lado a lado. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas”, escreveu, ao compartilhar uma sequência de fotos antigas.

Nos anos 1980, Ione e Claudete dividiram a apresentação do Mulheres em Desfile, na Gazeta, um formato pioneiro, que mais tarde se transformaria no clássico “Mulheres”. A dupla permaneceu no ar por 16 anos, criando uma química tão forte que elas ficaram conhecidas como as famosas “parceirinhas”.

Com o passar dos anos, Ione ganhou seu próprio espaço. Em 1996, estreou o programa Ione Borges, que abriu portas para novas fases na emissora. Depois, assumiu o Pra Você, exibido entre 2002 e 2009. Sua última atração foi o Manhã Gazeta, onde ficou até 2010. Sempre com seu jeito acolhedor, Ione conquistou o público ao falar de cotidiano, família, culinária, bem-estar e temas que fizeram parte da rotina de milhares de telespectadores.

Ione Borges, apresentadora morreu aos 73 anos 1 de 12

Na homenagem, Claudete resumiu o sentimento da emissora e dos fãs: “Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação.”