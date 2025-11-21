CARNAVAL 2026

WhoMadeWho estreia no Carnaval de Salvador com apresentação exclusiva no Camarote Salvador

Fenômeno da música eletrônica, grupo dinamarquês será o grande nome do Palco Salvador Club

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:34

WhoMadeWho: Tomas Barfod + Jeppe Kjellberg Crédito: Polina Vinogradova

O Camarote Salvador acaba de reforçar seu peso internacional. O trio dinamarquês WhoMadeWho, um dos nomes mais respeitados da cena eletrônica mundial, fará sua estreia no evento no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro. A apresentação será no Palco Salvador Club, espaço conhecido por unir tecnologia, vista privilegiada e grandes performances.

Formado por Tomas Høffding, Tomas Barfod e Jeppe Kjellberg, o grupo conquistou fama mundial ao misturar o melhor do rock e do jazz com bases eletrônicas cheias de identidade. O formato que levou o trio ao topo, o Hybrid DJ Set, vai muito além da discotecagem: eles unem instrumentos, vocais e performances ao vivo, criando uma atmosfera única.

Para a CEO da Premium Entretenimento, Luciana Villas Boas, trazer WhoMadeWho era questão de tempo.

“Buscamos diversidade no nosso line-up e queremos que o público viva experiências únicas. A vinda do WhoMadeWho reforça nosso compromisso com a música eletrônica no Carnaval e será especial por marcar a primeira vez deles no Camarote Salvador”, afirma.

Criado em 2003, em Copenhague, o trio soma sete álbuns lançados, incluindo o aclamado "UUUU" (2022), que marcou uma fase de reinvenção sonora. Eles também carregam uma lista de festivais de respeito no currículo: Coachella, Glastonbury e o Festival Internacional de Benicàssim, só para citar alguns.

Os palcos do Camarote Salvador 2026

A estrutura deste ano segue grandiosa. O Palco Salvador Club, equipado com telões de LED e visão panorâmica para o mar de Ondina, já tem outros grandes nomes confirmados: Vintage Culture (12/02), Mochakk (13/02) e Pedro Sampaio (16/02).

WhoMadeWho é atração confirmada no Camarote Salvador 2026 1 de 3

No Palco Praia, quem brilha é o astro norte-americano Ne-Yo, que volta ao país para um show repleto de hits de R&B no dia 16. Representando o Axé, nomes gigantes como Ivete Sangalo, Saulo, Bell Marques, Timbalada e Leo Santana garantem a energia da música baiana ao longo dos seis dias de festa.

Também sobem ao palco Nattan, Felipe Amorim e João Gomes entre os dias 12 e 14.