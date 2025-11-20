Acesse sua conta
Shopping em Salvador sorteia 50 pares de abadás para camarotes do Carnaval 2026

Campanha segue até 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:05

Camarote Salvador
Camarote Salvador Crédito: Divulgação

O Shopping da Bahia vai sortear 50 pares de abadás para alguns dos principais camarotes do Carnaval de Salvador, entre eles Salvador, Club, Harém Soho e Villa, na campanha de Natal 2025. O sorteio marca as comemorações pelos 50 anos do centro de compras e segue até 31 de dezembro.

Para participar, é preciso estar cadastrado no Programa de Benefícios do shopping e acumular pontos no aplicativo. A cada pontuação registrada, o cliente recebe números da sorte de acordo com a categoria:

Uma Estrela: 1 número

Duas Estrelas: 5 números

Três Estrelas: 10 números

A consulta da categoria e dos números da sorte pode ser feita pelo próprio app. O regulamento completo está disponível no site.

Entre os dias 5 e 24 de dezembro, o SDB também realiza a campanha “Compre e Ganhe - Panetone”, que vai distribuir um Panettone Lindt Gotas de Chocolate (400g) para os participantes. Para receber o brinde, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo:

Uma Estrela: compras a partir de R$ 600

Duas Estrelas: a partir de R$ 500

Três Estrelas: envio de duas notas fiscais

Cada CPF tem direito a um panetone, entregue em embalagem especial criada para o Natal da ALLOS.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

