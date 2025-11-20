Shopping em Salvador sorteia 50 pares de abadás para camarotes do Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:05
O Shopping da Bahia vai sortear 50 pares de abadás para alguns dos principais camarotes do Carnaval de Salvador, entre eles Salvador, Club, Harém Soho e Villa, na campanha de Natal 2025. O sorteio marca as comemorações pelos 50 anos do centro de compras e segue até 31 de dezembro.
Para participar, é preciso estar cadastrado no Programa de Benefícios do shopping e acumular pontos no aplicativo. A cada pontuação registrada, o cliente recebe números da sorte de acordo com a categoria:
Uma Estrela: 1 número
Duas Estrelas: 5 números
Três Estrelas: 10 números
A consulta da categoria e dos números da sorte pode ser feita pelo próprio app. O regulamento completo está disponível no site.
Entre os dias 5 e 24 de dezembro, o SDB também realiza a campanha “Compre e Ganhe - Panetone”, que vai distribuir um Panettone Lindt Gotas de Chocolate (400g) para os participantes. Para receber o brinde, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo:
Uma Estrela: compras a partir de R$ 600
Duas Estrelas: a partir de R$ 500
Três Estrelas: envio de duas notas fiscais
Cada CPF tem direito a um panetone, entregue em embalagem especial criada para o Natal da ALLOS.