Anitta é clicada com curativo e revela remoção de tatuagem mais antiga; confira

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:58
Anitta, de 32 anos, parece entrar em uma nova fase de sua vida pessoal e artística. Na noite de quinta-feira (20), a cantora foi fotografada durante um retiro espiritual ao lado do xamã e astrólogo Max Tovar, e a imagem não passou despercebida: um curativo no braço direito indicava que a artista iniciou o processo de remoção de uma de suas tatuagens mais simbólicas.
O desenho em questão, uma chave em formato de coração, foi feito em 2013, ano em que Anitta lançou o hit Show das Poderosas, que a projetou ainda mais no cenário nacional. A tatuagem já havia sido revisitada em 2020, quando a artista transformou a chave em uma árvore durante uma viagem à Espanha, simbolizando crescimento, raízes e novos ciclos.
Anitta revela remoção de tatuagem mais antiga
Os fãs não esconderam a surpresa nas redes sociais. Alguns lamentaram o que chamaram de “fim de uma era” na trajetória da cantora, lembrando que a chave representava abertura de portas em sua carreira. Outros demonstraram compreensão, destacando que a decisão reflete mudanças pessoais e a busca por novos significados em sua vida.
Anitta própria explicou a transformação de seu desenho anteriormente: “A chave era da gaiola que tenho nas costas, liberando os passarinhos. Transformei em árvore porque queria repaginar e dar um novo significado.” Agora, ao iniciar a remoção, parece que a artista decide fechar este capítulo para se abrir a novas fases, talvez mais focadas em família e projetos pessoais.