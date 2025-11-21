Acesse sua conta
Lore Improta consola Léo Santana após adiamento de gravação de DVD em Salvador

O cantor precisou adiar show gratuito que celebraria os 20 anos de carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:54

Lore Improta consola Léo Santana após adiamento de gravação de DVD em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A noite desta quinta-feira (20) foi marcada por emoção e solidariedade entre Lore Improta e Léo Santana. O casal precisou lidar com o adiamento da gravação do DVD “Léo Santana 20 Anos - DNA de GG”, que ocorreria em Salvador, devido a fortes chuvas que atingiram a capital baiana e provocaram relâmpagos e ventos intensos.

Em vídeo publicado por Lore nas redes sociais, a dançarina aparece abraçando o marido e transmitindo apoio, enquanto ele mostrava frustração com o imprevisto. “Deus sabe de todas as coisas. Eu estarei sempre ao seu lado. Sempre! Domingo será ainda mais lindo, do jeito que Ele deseja, porque somos abençoados e tudo na nossa vida é guiado por Ele”, escreveu Lore, emocionando os fãs.

A apresentação gratuita estava marcada para a Praça Maria Felipa, no Comércio, e integraria a programação do Novembro Salvador Capital Afro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Segundo a Salvador Produções, a decisão de adiar o evento foi tomada após orientações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, priorizando a segurança do público diante do temporal.

Os números impressionam: mais de 90 mil raios caíram na Bahia em apenas 48 horas, entre quarta (19) e sexta (21), de acordo com dados divulgados pela Climatempo. O fenômeno causou interrupções no fornecimento de energia e provocou riscos de alagamentos e quedas de árvores.

Mesmo com o adiamento, Léo Santana se manteve otimista e fiel à sua fé. “Entregamos tudo nas mãos de Deus. Domingo faremos uma gravação linda”, declarou o cantor, que promete um show grandioso com hits consagrados e músicas inéditas.

Além da trajetória musical, a atenção do público também se volta para a família do casal: Lore Improta está grávida do segundo filho do cantor, já pais da pequena Liz, de quatro anos.

O show agora está previsto para domingo, dia 23 de novembro, às 15h, no mesmo local.

