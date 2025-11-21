Acesse sua conta
Mais de 340 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas nesta sexta (21)

Há risco de alagamentos, ventos e cortes de energia

  Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:28

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja - classificado como "perigo” - para chuvas intensas em 344 municípios da Bahia nesta sexta-feira (21). O aviso prevê volume elevado de chuva e ventos fortes, que podem provocar alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.

Além da Bahia, o alerta laranja do Inmet abrange outros estados, entre eles Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Goiás, Tocantins e Maranhão, intensificando os riscos na Região Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

A previsão inclui chuvas entre 30 e 60 mm/h (ou 50 a 100 mm por dia), além de ventos de 60 a 100 km/h. As condições elevam as chances de alagamentos, quedas de galhos e árvores, cortes de energia elétrica e descargas elétricas em áreas mais vulneráveis.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

A instituição recomenda que a população se proteja e evite se abrigar sob árvores durante rajadas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, desligue aparelhos elétricos e acompanhe as atualizações dos alertas. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Lista completa dos 344 municípios baianos sob alerta laranja

Abaíra, Abaré, Acajutiba, Adustina, Água Fria, Aiquara, Alagoinhas, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, América Dourada, Anagé, Andaraí, Andorinha, Angical, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Aporá, Apuarema, Aracatu, Araci, Aramari, Aratuípe, Araçás, Aurelino Leal, Baianópolis, Baixa Grande, Banzaê, Barra, Barra da Estiva, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Barrocas, Biritinga, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brejões, Brotas de Macaúbas e Brumado.

Buerarema, Buritirama, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Cairu, Caldeirão Grande, Camamu, Camaçari, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candeal, Candeias, Cansanção, Canudos, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Cardeal da Silva, Casa Nova, Castro Alves, Catolândia, Catu, Caturama, Central, Chorrochó, Cipó, Coaraci, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Conde, Contendas do Sincorá, Coração de Maria, Coribe, Coronel João Sá, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Crisópolis, Cruz das Almas, Curaçá, Dário Meira, Dias d’Ávila, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Entre Rios, Esplanada e Euclides da Cunha.

Feira de Santana, Filadélfia, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gavião, Gentio do Ouro, Glória, Gongogi, Governador Mangabeira, Heliópolis, Iaçu, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Ichu, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipecaetá, Ipiaú, Ipirá, Iramaia, Iraquara, Irará, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itaguaçu da Bahia, Itajuípe, Itamari, Itanhém, Itapicuru, Itapitanga, Itapé, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itiúba, Ituaçu, Ituberá, Jaborandi, Jacobina, Jaguaquara, Jandaíra, Jequié, Jeremoabo, Jitaúna, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Laje, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lamarão, Lapão, Lauro de Freitas, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macajuba, Macarani, Macaúbas, Malhada, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maragogipe, Maraú, Marcionílio Souza, Mata de São João, Matina, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba e Mirante.

Monte Santo, Morpará, Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muniz Ferreira, Muquém do São Francisco, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nordestina, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Nova Soure, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Olindina, Oliveira dos Brejinhos, Ouriçangas, Paratinga, Paramirim, Paulo Afonso, Pé de Serra, Pedrão, Pedro Alexandre, Piatã, Pilão Arcado, Pindobaçu, Pintadas, Piraí do Norte, Piritiba, Planaltino, Poções, Pojuca, Ponto Novo, Porto Seguro, Recife, Potiraguá, Prado, Presidente Dutra, Presidente Tancredo Neves, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolândia, Riachão das Neves, Riachão do Jacuípe, Riacho de Santana, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Rodelas, Ruy Barbosa, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Brígida e Santa Cruz da Vitória.

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Santa Inês, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, Santaluz, Santana, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, Sapeaçu, Sátiro Dias, Saubara, Saúde, Seabra, Serra Preta, Serrinha, Simões Filho, Sítio do Mato, Sítio do Quinto, Sobradinho, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Tanquinho, Taperoá, Tapiramutá, Teodoro Sampaio, Teofilândia, Teolândia, Terra Nova, Tucano, Uauá, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Uibaí, Umburanas, Una, Urandi, Uruçuca, Utinga, Valença, Valente, Várzea Nova, Várzea do Poço, Varzedo, Vera Cruz, Wagner, Wanderley, Wenceslau Guimarães e Xique-Xique.

