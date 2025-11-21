Acesse sua conta
Bahia é atingida por mais de 90 mil raios em 48 horas; veja como se proteger

Chuvas fortes, ventania e alagamentos causam apagões, derrubam árvores e dificultam operações de emergência no estado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:46

Raios em Salvador
Raios em Salvador Crédito: Arquivo

Mais de 90 mil raios caíram na Bahia em apenas 48 horas, entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21), de acordo com dados da Climatempo divulgados pela Neoenergia Coelba. O fenômeno veio acompanhado de temporais e ventos fortes, que provocaram quedas de árvores, objetos arremessados contra a rede elétrica e múltiplas interrupções no fornecimento.

Com vias alagadas e bloqueadas em diferentes municípios, o deslocamento das equipes tem sido um dos principais desafios, seiundo informou a concessionária. A prioridade é atender serviços essenciais, como unidades de saúde, escolas e sistemas de abastecimento de água.

Mapa mostra intensidade da distribuição de raios
Mapa mostra intensidade da distribuição de raios Crédito: Reprodução

A força-tarefa permanece ativa, com profissionais de plantão 24 horas por dia tanto em campo quanto no Centro de Operações Integradas. Segundo a distribuidora, o efetivo segue reforçado até que todos os consumidores tenham a energia restabelecida.

Para reduzir o tempo de espera, a empresa também utiliza sistemas automáticos e de recomposição remota, que permitem normalizar o fornecimento sem necessidade de enviar equipes ao local da ocorrência.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Orientações de segurança

Durante tempestades, a Neoenergia Coelba reforça recomendações importantes para evitar acidentes:

Se cabos caírem ao solo, não tocar nem se aproximar. A orientação é afastar outras pessoas e acionar o 116.

Caso fios atinjam um veículo, quem estiver dentro deve permanecer no carro e impedir a aproximação de terceiros. O atendimento deve ser solicitado pelo 116 e pelo Corpo de Bombeiros (193).

Buscar abrigo seguro, distante de janelas e portas metálicas durante tempestades de raios.

Evitar subir em telhados ou realizar reparos durante a chuva, como instalação ou manutenção de antenas.

Em caso de alagamentos, desligar o disjuntor geral e retirar aparelhos das tomadas.

