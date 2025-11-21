TEMPORAIS

Bahia é atingida por mais de 90 mil raios em 48 horas; veja como se proteger

Chuvas fortes, ventania e alagamentos causam apagões, derrubam árvores e dificultam operações de emergência no estado

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:46

Raios em Salvador Crédito: Arquivo

Mais de 90 mil raios caíram na Bahia em apenas 48 horas, entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21), de acordo com dados da Climatempo divulgados pela Neoenergia Coelba. O fenômeno veio acompanhado de temporais e ventos fortes, que provocaram quedas de árvores, objetos arremessados contra a rede elétrica e múltiplas interrupções no fornecimento.

Com vias alagadas e bloqueadas em diferentes municípios, o deslocamento das equipes tem sido um dos principais desafios, seiundo informou a concessionária. A prioridade é atender serviços essenciais, como unidades de saúde, escolas e sistemas de abastecimento de água.

Mapa mostra intensidade da distribuição de raios Crédito: Reprodução

A força-tarefa permanece ativa, com profissionais de plantão 24 horas por dia tanto em campo quanto no Centro de Operações Integradas. Segundo a distribuidora, o efetivo segue reforçado até que todos os consumidores tenham a energia restabelecida.

Para reduzir o tempo de espera, a empresa também utiliza sistemas automáticos e de recomposição remota, que permitem normalizar o fornecimento sem necessidade de enviar equipes ao local da ocorrência.

Orientações de segurança

Durante tempestades, a Neoenergia Coelba reforça recomendações importantes para evitar acidentes:

Se cabos caírem ao solo, não tocar nem se aproximar. A orientação é afastar outras pessoas e acionar o 116.

Caso fios atinjam um veículo, quem estiver dentro deve permanecer no carro e impedir a aproximação de terceiros. O atendimento deve ser solicitado pelo 116 e pelo Corpo de Bombeiros (193).

Buscar abrigo seguro, distante de janelas e portas metálicas durante tempestades de raios.

Evitar subir em telhados ou realizar reparos durante a chuva, como instalação ou manutenção de antenas.