Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Condição é provocada por frente fria e atinge mais de 300 cidades baianas

Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:11

Ponto de alagamento na avenida Paralela Crédito: Leitor CORREIO

As chuvas que atingem mais de 300 municípios da Bahia desde quinta-feira (20) provocaram uma série de ocorrências em diferentes regiões do estado. Em Feira de Santana, a 130 km de Salvador, bairros ficaram mais de quatro horas sem energia após uma falha no sistema de transmissão. O fornecimento foi totalmente normalizado por volta das 20h.

Em Salvador, houve alagamentos em vias importantes, como as avenidas Garibaldi, Paralela e Gal Costa, além de registros de queda de árvore e risco de deslizamento.

Segundo a Defesa Civil, a capital somou 22 notificações relacionadas ao temporal. São elas:

– Ameaça de desabamento nos bairros Centro/Brotas, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (3 casos);

– Ameaça de desabamento de muro no Centro/Brotas (1 caso);

– Ameaça de deslizamento na Liberdade e em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Árvore ameaçando cair no Subúrbio/Ilhas e na Barra/Pituba (2 casos);

– Árvore caída no Centro/Brotas e no Subúrbio/Ilhas (4 casos);

– Desabamento de muro em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Desabamento parcial também em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Deslizamento de terra no Centro/Brotas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (5 casos);

– Infiltração em Cabula/Tancredo Neves (1 caso).

No total, foram 22 notificações distribuídas entre Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga, Barra/Pituba, Liberdade, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja (perigo) para chuvas intensas em 344 municípios da Bahia nesta sexta-feira (21). O aviso prevê volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao dia, além de ventos de 60 a 100 km/h. As condições podem provocar alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.