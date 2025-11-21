Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:11
As chuvas que atingem mais de 300 municípios da Bahia desde quinta-feira (20) provocaram uma série de ocorrências em diferentes regiões do estado. Em Feira de Santana, a 130 km de Salvador, bairros ficaram mais de quatro horas sem energia após uma falha no sistema de transmissão. O fornecimento foi totalmente normalizado por volta das 20h.
Em Salvador, houve alagamentos em vias importantes, como as avenidas Garibaldi, Paralela e Gal Costa, além de registros de queda de árvore e risco de deslizamento.
Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador
Segundo a Defesa Civil, a capital somou 22 notificações relacionadas ao temporal. São elas:
– Ameaça de desabamento nos bairros Centro/Brotas, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (3 casos);
– Ameaça de desabamento de muro no Centro/Brotas (1 caso);
– Ameaça de deslizamento na Liberdade e em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);
– Árvore ameaçando cair no Subúrbio/Ilhas e na Barra/Pituba (2 casos);
– Árvore caída no Centro/Brotas e no Subúrbio/Ilhas (4 casos);
– Desabamento de muro em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);
– Desabamento parcial também em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);
– Deslizamento de terra no Centro/Brotas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (5 casos);
– Infiltração em Cabula/Tancredo Neves (1 caso).
No total, foram 22 notificações distribuídas entre Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga, Barra/Pituba, Liberdade, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima.
Dia de chuva em Salvador
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja (perigo) para chuvas intensas em 344 municípios da Bahia nesta sexta-feira (21). O aviso prevê volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao dia, além de ventos de 60 a 100 km/h. As condições podem provocar alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.
A orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas, desligar aparelhos elétricos quando possível e acompanhar atualizações dos alertas. Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).