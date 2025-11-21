Acesse sua conta
Apagão, alagamentos e queda de árvore: chuva forte provoca diversas ocorrências na Bahia

Condição é provocada por frente fria e atinge mais de 300 cidades baianas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:11

Ponto de alagamento na avenida Paralela
Ponto de alagamento na avenida Paralela Crédito: Leitor CORREIO

As chuvas que atingem mais de 300 municípios da Bahia desde quinta-feira (20) provocaram uma série de ocorrências em diferentes regiões do estado. Em Feira de Santana, a 130 km de Salvador, bairros ficaram mais de quatro horas sem energia após uma falha no sistema de transmissão. O fornecimento foi totalmente normalizado por volta das 20h.

Em Salvador, houve alagamentos em vias importantes, como as avenidas Garibaldi, Paralela e Gal Costa, além de registros de queda de árvore e risco de deslizamento. 

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Segundo a Defesa Civil, a capital somou 22 notificações relacionadas ao temporal. São elas: 

– Ameaça de desabamento nos bairros Centro/Brotas, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (3 casos);

– Ameaça de desabamento de muro no Centro/Brotas (1 caso);

– Ameaça de deslizamento na Liberdade e em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Árvore ameaçando cair no Subúrbio/Ilhas e na Barra/Pituba (2 casos);

– Árvore caída no Centro/Brotas e no Subúrbio/Ilhas (4 casos);

– Desabamento de muro em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Desabamento parcial também em Cabula/Tancredo Neves (2 casos);

– Deslizamento de terra no Centro/Brotas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga e Barra/Pituba (5 casos);

– Infiltração em Cabula/Tancredo Neves (1 caso).

No total, foram 22 notificações distribuídas entre Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã/Ipitanga, Barra/Pituba, Liberdade, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja (perigo) para chuvas intensas em 344 municípios da Bahia nesta sexta-feira (21). O aviso prevê volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao dia, além de ventos de 60 a 100 km/h. As condições podem provocar alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

A orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas, desligar aparelhos elétricos quando possível e acompanhar atualizações dos alertas. Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

