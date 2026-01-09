Acesse sua conta
Carga de 3,5 toneladas de ácido roubada de indústria é localizada na Bahia

Roubo aconteceu no dia 1º de janeiro, mas carga só foi localizada uma semana depois

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:28

Motorista disse não saber origem do produto
Motorista disse não saber origem do produto Crédito: Divulgação

Uma carga de 3,5 toneladas de ácido sulfônico, que foi roubada de uma indústria de Feira de Santana, no dia 1º deste ano, foi localizada pela polícia dentro de um caminhão interceptado no Centro da cidade. 

O trabalho foi conduzido pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após sete dias de diligências, equipes da unidade especializada localizaram o veículo transportando 70 bombonas da substância, na última quarta-feira (7). 

O motorista do caminhão contou que foi contratado para realizar o frete por um homem, sem apresentar detalhes sobre o local exato da entrega e disse não saber que o produto era roubado.

O veículo utilizado no transporte do material também foi apreendido. A substância é usada para a produção de produtos de limpeza.

O furto foi registrado após um representante da empresa vítima informar que, durante o período de recesso, cerca de quatro toneladas do produto foram subtraídas do interior da fábrica.

Imagens do sistema de videomonitoramento indicaram a presença de três indivíduos no local por aproximadamente seis horas. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

