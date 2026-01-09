Mulher é morta a tiros após discussão por programa em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:03
Uma mulher trans, identificada Jullyana Freitas Leite, de 40 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (8), em Feira de Santana, na Bahia. O crime teria ocorrido após um cliente se recusar a pagar por um programa.
O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que está em busca do suspeito. Em nota, a Polícia Militar informou que guarnições da 64º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).