Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é morta a tiros após discussão por programa em Feira de Santana

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:03

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares estiveram no local do crime Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma mulher trans, identificada Jullyana Freitas Leite, de 40 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (8), em Feira de Santana, na Bahia. O crime teria ocorrido após um cliente se recusar a pagar por um programa.

O corpo de Jullyana foi encontrado por volta das 22h, em uma casa na Rua Los Angeles, no bairro Parque Getúlio Vargas. Segundo informações da Polícia Civil, um homem que pilotava uma motocicleta foi até a casa onde a vítima estava e a chamou. Ao chegar em frente ao portão, Jullyana foi morta a tiros.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que está em busca do suspeito. Em nota, a Polícia Militar informou que guarnições da 64º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Mais recentes

Imagem - Mais de 2,5 mil cervejas e destilados irregulares são apreendidos em bairro de Salvador

Mais de 2,5 mil cervejas e destilados irregulares são apreendidos em bairro de Salvador
Imagem - Carga de 3,5 toneladas de ácido roubada de indústria é localizada na Bahia

Carga de 3,5 toneladas de ácido roubada de indústria é localizada na Bahia
Imagem - Acidente com carro-forte deixa três mortos na Bahia

Acidente com carro-forte deixa três mortos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
01

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
04

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda