Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Capital registrou diversos pontos de alagamento

Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:57

Alagamentos atingiram diversas partes da capital Crédito: Raquel Saraiva

As fortes chuvas que atingem Salvador entre a noite de quinta-feira (20) e a manhã desta sexta (21) provocaram alagamentos em diversas regiões da cidade e fizeram alguns bairros acumularem, em poucas horas, volumes superiores ao esperado para todo o mês de novembro.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. Em alguns pontos da capital, como Arenoso e Rio Vermelho, esse volume foi superado em pouco mais de uma hora.

As chuvas intensas provocaram alagamentos em vários trechos da cidade. Entre os pontos mais afetados estão:

Avenida Garibaldi

Avenida Centenário

Avenida Gal Costa

Equipes da Defesa Civil, Transalvador e órgãos de emergência atuaram durante toda a tarde de quinta-feira e seguem de prontidão.

A Codesal registrou mais de 20 solicitações pelo 199 nas últimas horas, incluindo pedidos relacionados a alagamentos, deslizamentos, risco estrutural e quedas de árvore. Técnicos permanecem "em campo" acompanhando áreas vulneráveis e atendendo ocorrências.

A Defesa Civil alerta que o solo extremamente encharcado aumenta o risco de deslizamentos, desabamentos e novos alagamentos ao longo do dia.

A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).

Confira onde mais choveu nas últimas 24h:

Arenoso – 108,6 mm

Rio Vermelho – 97,8 mm

Ondina – 97,8 mm

Saboeiro – 92,8 mm

Cabula – 19BC – 92,4 mm

Pituaçu – 90,0 mm

Nordeste de Amaralina – 89,0 mm

Canabrava – 83,4 mm

Imbuí – 82,6 mm