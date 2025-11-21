Acesse sua conta
Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Capital registrou diversos pontos de alagamento

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:57

Alagamentos atingiram diversas partes da capital
Alagamentos atingiram diversas partes da capital

As fortes chuvas que atingem Salvador entre a noite de quinta-feira (20) e a manhã desta sexta (21) provocaram alagamentos em diversas regiões da cidade e fizeram alguns bairros acumularem, em poucas horas, volumes superiores ao esperado para todo o mês de novembro.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. Em alguns pontos da capital, como Arenoso e Rio Vermelho, esse volume foi superado em pouco mais de uma hora.

As chuvas intensas provocaram alagamentos em vários trechos da cidade. Entre os pontos mais afetados estão:

Avenida Garibaldi

Avenida Centenário

Avenida Gal Costa

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Equipes da Defesa Civil, Transalvador e órgãos de emergência atuaram durante toda a tarde de quinta-feira e seguem de prontidão.

A Codesal registrou mais de 20 solicitações pelo 199 nas últimas horas, incluindo pedidos relacionados a alagamentos, deslizamentos, risco estrutural e quedas de árvore. Técnicos permanecem "em campo" acompanhando áreas vulneráveis e atendendo ocorrências.

A Defesa Civil alerta que o solo extremamente encharcado aumenta o risco de deslizamentos, desabamentos e novos alagamentos ao longo do dia.

A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Confira onde mais choveu nas últimas 24h: 

Arenoso – 108,6 mm

Rio Vermelho – 97,8 mm

Ondina – 97,8 mm

Saboeiro – 92,8 mm

Cabula – 19BC – 92,4 mm

Pituaçu – 90,0 mm

Nordeste de Amaralina – 89,0 mm

Canabrava – 83,4 mm

Imbuí – 82,6 mm

Barra – Vila Naval – 81,2 mm

