Chuva em Salvador supera média esperada para novembro em apenas 1h

Esther Morais
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:57
As fortes chuvas que atingem Salvador entre a noite de quinta-feira (20) e a manhã desta sexta (21) provocaram alagamentos em diversas regiões da cidade e fizeram alguns bairros acumularem, em poucas horas, volumes superiores ao esperado para todo o mês de novembro.
De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média climatológica de novembro é de 108,2 mm. Em alguns pontos da capital, como Arenoso e Rio Vermelho, esse volume foi superado em pouco mais de uma hora.
As chuvas intensas provocaram alagamentos em vários trechos da cidade. Entre os pontos mais afetados estão:
Avenida Garibaldi
Avenida Centenário
Avenida Gal Costa
Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador
Equipes da Defesa Civil, Transalvador e órgãos de emergência atuaram durante toda a tarde de quinta-feira e seguem de prontidão.
A Codesal registrou mais de 20 solicitações pelo 199 nas últimas horas, incluindo pedidos relacionados a alagamentos, deslizamentos, risco estrutural e quedas de árvore. Técnicos permanecem "em campo" acompanhando áreas vulneráveis e atendendo ocorrências.
A Defesa Civil alerta que o solo extremamente encharcado aumenta o risco de deslizamentos, desabamentos e novos alagamentos ao longo do dia.
A previsão indica chuva forte em Salvador nesta sexta (21). A recomendação é, ao perceber qualquer sinal de risco, como rachaduras, estalos, inclinação de muros ou infiltração intensa, o morador deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.
A frente fria que atua sobre a capital começa a perder intensidade no sábado (22).
Dia de chuva em Salvador
Arenoso – 108,6 mm
Rio Vermelho – 97,8 mm
Ondina – 97,8 mm
Saboeiro – 92,8 mm
Cabula – 19BC – 92,4 mm
Pituaçu – 90,0 mm
Nordeste de Amaralina – 89,0 mm
Canabrava – 83,4 mm
Imbuí – 82,6 mm
Barra – Vila Naval – 81,2 mm