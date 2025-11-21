Acesse sua conta
PM é acionada para retirar Dua Lipa de bar no Rio; entenda o que aconteceu

Cantora britânica está no Rio para apresentação da turnê Radical Optimism

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:01

A noite que prometia ser tranquila para Dua Lipa acabou virando um pequeno caos carioca na noite desta quinta-feira (20). A cantora, que está no Rio para compromissos profissionais e a passagem da turnê Radical Optimism, decidiu aproveitar horas de folga em um bar de Botafogo. Mas a visita virou um evento público: o local lotou rapidamente e a Polícia Militar precisou intervir para garantir a segurança da artista.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, a popstar estava acompanhada de familiares e amigos no Chanchada Bar, quando o movimento cresceu além do esperado. Com fãs se aproximando e o espaço completamente cheio, a PM foi acionada para evitar tumulto e permitir que Dua Lipa deixasse o local sem riscos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os policiais chegam ao bar e organizam a saída da cantora, que aparece cercada pelos agentes enquanto caminha até o carro. A corporação informou que a ação foi preventiva, e que não houve qualquer registro de confusão mais séria.

Apesar do susto, Dua Lipa parecia tranquila. Antes da movimentação, ela bebeu uma caipirinha, comeu petiscos brasileiros e até jogou cartas com o pai, tudo no maior clima de descontração.

Surpresas do show de Dua Lipa no sábado (15)

Dua Lipa, Carlinhos Brown e Caetano em turnê da britânica em SP

Mais cedo, a britânica havia atendido fãs na porta do hotel onde está hospedada, em Ipanema. A agenda dela no Rio tem sido intensa: na quarta (19), visitou a quadra da Unidos de Vila Isabel e encontrou Sabrina Sato. Também marcou presença no clássico Fluminense x Flamengo, no Maracanã, e já passou pela praia e pelo tradicional restaurante Braseiro, no Baixo Gávea.

Agora, Dua segue se preparando para o grande momento da visita: o show da turnê Radical Optimism, que acontece neste sábado (22), reunindo sucessos, público e uma das produções mais grandiosas de sua carreira.

