CONFIRA

Dua Lipa surpreende e assiste à Boca Juniors e River Plate na Bombonera

Estrela do pop realizou shows no mesmo estádio

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:11

Dua Lipa no estádio estádio La Bombonera Crédito: Divulgação | Boca Juniors

Parece que os famosos têm aproveitado os últimos dias para aparecer em lugares inusitados. Após o cantor Shawn Mendes dar um mergulho no Porto da Barra, em Salvador, e atrair os olhares de fãs, a cantora pop Dua Lipa, marcou presença no estádio La Bombonera neste domingo (9).

Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil 1 de 8

Com tour pela Argentina, a estrela assistiu ao clássico Boca Juniors e River Plate em um dos camarotes da La Bombonera, vestindo uma camisa da seleção da Argentina. Antes do time entrar em campo, ambos os clubes aproveitaram para presentear Dua Lipa com uma blusa.

Dua Lipa esteve em Buenos Aires em sua turnê que está rodando a América Latina. Por coincidência, os shows da cantora, que aconteceram na sexta-feira e no sábado, foram realizados no estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate.

Depois da passagem pela Argentina, Dua Lipa terá show em Santiago, no Chile, e depois no Brasil, em São Paulo.