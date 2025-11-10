Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dua Lipa surpreende e assiste à Boca Juniors e River Plate na Bombonera

Estrela do pop realizou shows no mesmo estádio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:11

Dua Lipa no estádio estádio La Bombonera
Dua Lipa no estádio estádio La Bombonera Crédito: Divulgação | Boca Juniors

Parece que os famosos têm aproveitado os últimos dias para aparecer em lugares inusitados. Após o cantor Shawn Mendes dar um mergulho no Porto da Barra, em Salvador, e atrair os olhares de fãs, a cantora pop Dua Lipa, marcou presença no estádio La Bombonera neste domingo (9).

Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil

Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Bracelete queridinho de Dua Lipa aparece em 'Vale Tudo' e custa R$ 35 mil

Bracelete queridinho de Dua Lipa aparece em 'Vale Tudo' e custa R$ 35 mil

Imagem - Atlético-MG confirma saída de Felipão, a 10 dias da final do Estadual

Atlético-MG confirma saída de Felipão, a 10 dias da final do Estadual

Imagem - Dua Lipa anuncia lançamento do novo álbum, 'Radical Optmism', para maio

Dua Lipa anuncia lançamento do novo álbum, 'Radical Optmism', para maio

Com tour pela Argentina, a estrela assistiu ao clássico Boca Juniors e River Plate em um dos camarotes da La Bombonera, vestindo uma camisa da seleção da Argentina. Antes do time entrar em campo, ambos os clubes aproveitaram para presentear Dua Lipa com uma blusa.

Dua Lipa esteve em Buenos Aires em sua turnê que está rodando a América Latina. Por coincidência, os shows da cantora, que aconteceram na sexta-feira e no sábado, foram realizados no estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate.

Depois da passagem pela Argentina, Dua Lipa terá show em Santiago, no Chile, e depois no Brasil, em São Paulo.

A partida terminou com vitória do Boca por 2 a 0, e vaga garantida na Copa Libertadores de 2026, após dois anos ausente da fase principal da competição.

Leia mais

Imagem - Seu gato arranha os móveis? Veja 7 explicações para esse comportamento 

Seu gato arranha os móveis? Veja 7 explicações para esse comportamento 

Imagem - Celulite facial: conheça os sintomas e os perigos dessa condição para a saúde

Celulite facial: conheça os sintomas e os perigos dessa condição para a saúde

Imagem - Ansioso para o Enem? Veja como se preparar para o segundo dia de prova

Ansioso para o Enem? Veja como se preparar para o segundo dia de prova

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Fã de cantor famoso pode ser presa se chegar perto do artista após ameaças: ‘Você está com os dias contados’

Fã de cantor famoso pode ser presa se chegar perto do artista após ameaças: ‘Você está com os dias contados’
Imagem - Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

Relacionamento acaba em Dona de Mim após descoberta nefasta e ato heroico

MAIS LIDAS

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
01

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar