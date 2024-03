MÚSICA

Dua Lipa anuncia lançamento do novo álbum, 'Radical Optmism', para maio

Disco vai ser sucessor do aclamado 'Future Nostalgia'

A cantora Dua Lipa anunciou nesta quarta-feira (13) detalhes do seu terceiro álbum, aguardado sucessor do aclamado Future Nostalgia, de 2020.

Batizado de Radical Optimism (Otimismo radical, em tradução livre), o disco terá 11 faixas e vai ser lançado no dia 3 de maio. A cantora também revelou a capa e a lista das músicas.

O disco foi gravado em parceria com Kevin Parker, músico por trás do Tame Impala. Na capa, Dua aparece nadando com um tubarão.