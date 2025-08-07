LUXO NA TV

Bracelete queridinho de Dua Lipa aparece em 'Vale Tudo' e custa R$ 35 mil

Joia da Tiffany usada por Celina na novela das nove também é destaque nos looks de verão da cantora britânica

Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:23

Dua Lipa e Celina usam bracelete que custa R$ 35 mil Crédito: Reprodução/TV Globo/Instagram

Um dos acessórios de luxo mais desejados do momento ganhou espaço na nova versão de "Vale Tudo", da TV Globo, e não foi usado nem por Maria de Fátima (Bella Campos), nem por Odete Roitman (Débora Bloch). A peça em questão é um bracelete da Tiffany & Co., assinado pela designer italiana Elsa Peretti, que virou o novo item queridinho da personagem Celina, interpretada por Malu Galli, e também da estrela pop Dua Lipa.

Na trama, Celina aposta em dois braceletes prateados idênticos, usados em ambos os braços, reforçando o estilo sofisticado e discreto da personagem. A figurinista Marie Salles, responsável pelos "looks' no remake da novela escrita por Manuela Dias, confirmou em entrevista à Folha de S.Paulo, em maio, que o acessório é realmente uma peça da Tiffany, assinada por Elsa Peretti.

O modelo usado por Celina segue a estética do “quiet luxury” e chamou atenção de telespectadores atentos ao figurino da novela das nove, que vem apostando em peças de grife para marcar a identidade visual dos personagens da poderosa família Roitman.

Fora das telas, a joia também aparece com frequência nos looks de verão de Dua Lipa, que costuma combinar o bracelete com biquínis estilosos e outras peças douradas e prateadas. A cantora britânica alterna modelos lisos e recortados, usados em ambos os braços.