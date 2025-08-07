POLÊMICA

Nattan é denunciado por expor mulher com nanismo em show; associação chama ato de 'escárnio público'

Cantor ofereceu dinheiro por beijo em fã com deficiência durante apresentação em Recife

Heider Sacramento

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:14

Nattan paga R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Nattan está no centro de uma nova polêmica após protagonizar uma cena considerada capacitista durante um show em Recife, no último sábado (2). Em vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece oferecendo R$ 1 mil para um homem da plateia beijar uma mulher com nanismo, que foi colocada em cima de um caixote no palco.

A ação foi duramente criticada pela Associação Nanismo Brasil (Annabra), que informou que irá formalizar uma denúncia contra o cantor. “A exposição da mulher com deficiência em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade”, declarou a entidade em nota enviada ao G1.

A associação ainda afirmou: “A atitude reforça estigmas, promove constrangimento público e evidencia a urgência de combatermos esse tipo de comportamento nos espaços de lazer e cultura”.

A postagem original de Nattan nas redes sociais trazia a legenda “BEBÊ REBORN saliente da gota”, que mais tarde foi alterada para “Casal saliente da gota”. Já o cinegrafista do artista, que participou da brincadeira e beijou a fã, também compartilhou o vídeo com a frase: “Quando o beijo vale mil e ainda vem com risada e bolso cheio… Aí sim é trabalho com gosto”.