Receitas com espinafre: 5 pratos saudáveis e deliciosos para o almoço

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas com esse vegetal para variar o cardápio

Portal Edicase

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:04

Peito de frango recheado com espinafre Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

O espinafre é uma ótima escolha para quem busca refeições equilibradas e cheias de sabor. Versátil e abundante em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo, ele contribui para uma alimentação mais leve, colorida e completa. Usado como base ou complemento, esse vegetal transforma preparações simples em opções nutritivas, tornando o almoço muito mais interessante e funcional.

A seguir, veja 5 pratos saudáveis e deliciosos com espinafre para o almoço!

Peito de frango recheado com espinafre

Ingredientes

2 peitos de frango

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

Folhas de alface para servir

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o espinafre e misture até murchar. Desligue o fogo, acrescente o iogurte natural, mexa até ficar cremoso e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Com uma faca, abra os peitos de frango ao meio, formando um bolso interno sem cortar até o fim. Tempere com sal e pimenta-do-reino por dentro e por fora. Divida o creme de espinafre entre os dois peitos e preencha bem. Se necessário, use palitos de dente para fechar.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque os peitos de frango e sele todos os lados até dourar. Depois, tampe a frigideira, reduza para fogo baixo e deixe cozinhar por 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo, até ficar bem cozido. Transfira para um prato e sirva com as folhas de alface.

Salada morna de espinafre com grão-de-Bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 tomate picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque o tomate e refogue por mais 2 minutos até começar a amolecer. Adicione o espinafre e misture até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o grão-de-bico e misture bem para aquecer, mantendo em fogo médio por mais 2 a 3 minutos. Desligue o fogo, regue com 1 colher de sopa de azeite e o suco de limão. Misture para incorporar. Sirva em seguida.

Panqueca de espinafre com queijo cottage e tomate

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 xícara de chá de queijo cottage

1/2 xícara de chá de tomate picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Massa

No liquidificador, coloque o espinafre, a farinha de aveia, o leite, os ovos, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque uma concha da massa e espalhe girando a frigideira. Cozinhe por cerca de 1 minuto, vire e deixe dourar do outro lado. Repita o processo até acabar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture o queijo cottage, o tomate, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque parte do recheio no centro de cada panqueca e enrole. Aqueça rapidamente as panquecas já recheadas em fogo baixo na frigideira antiaderente, apenas para aquecer o recheio. Sirva em seguida.

Nhoque de espinafre Crédito: Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock

Nhoque de espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre picado

3 batatas cozidas e amassadas

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Retire e esprema bem para tirar o excesso de água. Pique novamente, se necessário. Em uma tigela, misture as batatas amassadas, o espinafre, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia que não grude nas mãos.

Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, separe porções da massa e faça rolinhos. Corte em pedaços pequenos e pressione levemente com um garfo para formar o desenho. Reserve. Em uma panela, ferva água em fogo médio e coloque os nhoques aos poucos. Assim que eles subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Disponha os nhoques em um prato, decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Bolinho de espinafre e aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 ovos

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo