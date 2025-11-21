ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta sexta (21) prometem destravar caminhos

A energia expansiva de Sagitário movimenta decisões, emoções e a sua sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:03

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Esta sexta-feira, 21 de novembro, chega com uma vibração expansiva e cheia de clareza. Depois de alguns dias emocionalmente intensos, o céu finalmente abre um portal de lucidez. O Sol segue firme em Sagitário, aquecendo a coragem, iluminando verdades internas e cutucando cada signo a dar passos mais ousados.

É aquele tipo de dia em que ideias se encaixam, decisões antes confusas ficam nítidas e conversas importantes ganham fluidez. O clima sagitariano deixa tudo mais amplo: pensamentos, horizontes, planos e até a coragem de admitir o que você vinha adiando.

Emoções? Intensidade com propósito.

Profissional? Hora de posicionamento estratégico.

Intuição? Forte, direta e impossível de ignorar.

E como se não bastasse essa energia generosa, o dia ainda traz um tom social, perfeito para encontros que fortalecem laços e trocas profundas, nada é raso nesta sexta.

E, claro, para quem gosta de testar a sorte, o céu também inspira combinações numéricas conectadas com o movimento do dia.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 21, 30

Mensagem: O Sol em Sagitário abre portas que pareciam emperradas. A coragem cresce e decisões importantes ganham força. No amor, conversas resolvem tensões.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 15, 22

Mensagem: O dia favorece ajustes financeiros, desapego e uma limpeza emocional poderosa. Padrões antigos começam a se dissolver.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 13, 25

Mensagem: Relacionamentos vêm para o centro do palco. Parcerias se fortalecem ou se revelam frágeis. Ideias surgem fortes.



Veja as características dos signos 1 de 7

Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 18, 36

Mensagem: O corpo pede organização e o emocional pede cuidado. Memórias emergem, mas junto delas, possibilidades de cura.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 21, 43

Mensagem: A criatividade está no auge e o brilho, ainda maior. Projetos fluem e você recupera o controle da própria narrativa.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 5, 14, 32

Mensagem: Questões familiares ganham luz. Limites precisam ser colocados com clareza. No trabalho, reestruturações funcionam.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 6, 24, 48

Mensagem: Conversas importantes se abrem e insights estratégicos chegam com força. A comunicação está inspirada.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 11, 34

Mensagem: Sua intuição está afiada e revela oportunidades que estavam escondidas. Energia de renovação no ar.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 4, 13, 43

Mensagem: O Sol no seu signo te coloca no centro das oportunidades. Tudo acontece mais rápido. Agarre o que surgir. É você quem está puxando o movimento do dia.



As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 28, 40

Mensagem: A clareza chega e aponta o que deve ser ajustado antes do fim do ano.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 4, 17, 47

Mensagem: Ideias ousadas ganham vida. Conexões sociais impulsionam projetos.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 2, 11, 38

Mensagem: Novo ciclo emocional se abre, com clareza e profundidade.