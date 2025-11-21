Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta sexta (21) prometem destravar caminhos

A energia expansiva de Sagitário movimenta decisões, emoções e a sua sorte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:03

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Esta sexta-feira, 21 de novembro, chega com uma vibração expansiva e cheia de clareza. Depois de alguns dias emocionalmente intensos, o céu finalmente abre um portal de lucidez. O Sol segue firme em Sagitário, aquecendo a coragem, iluminando verdades internas e cutucando cada signo a dar passos mais ousados.

É aquele tipo de dia em que ideias se encaixam, decisões antes confusas ficam nítidas e conversas importantes ganham fluidez. O clima sagitariano deixa tudo mais amplo: pensamentos, horizontes, planos e até a coragem de admitir o que você vinha adiando.

Emoções? Intensidade com propósito.

Profissional? Hora de posicionamento estratégico.

Intuição? Forte, direta e impossível de ignorar.

E como se não bastasse essa energia generosa, o dia ainda traz um tom social, perfeito para encontros que fortalecem laços e trocas profundas, nada é raso nesta sexta.

E, claro, para quem gosta de testar a sorte, o céu também inspira combinações numéricas conectadas com o movimento do dia.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 21, 30
    Mensagem: O Sol em Sagitário abre portas que pareciam emperradas. A coragem cresce e decisões importantes ganham força. No amor, conversas resolvem tensões.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 4, 15, 22
    Mensagem:  O dia favorece ajustes financeiros, desapego e uma limpeza emocional poderosa. Padrões antigos começam a se dissolver.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 13, 25
    Mensagem: Relacionamentos vêm para o centro do palco. Parcerias se fortalecem ou se revelam frágeis. Ideias surgem fortes.

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 18, 36
    Mensagem:  O corpo pede organização e o emocional pede cuidado. Memórias emergem, mas junto delas, possibilidades de cura.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 21, 43
    Mensagem: A criatividade está no auge e o brilho, ainda maior. Projetos fluem e você recupera o controle da própria narrativa.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 5, 14, 32
    Mensagem: Questões familiares ganham luz. Limites precisam ser colocados com clareza. No trabalho, reestruturações funcionam.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 6, 24, 48
    Mensagem:  Conversas importantes se abrem e insights estratégicos chegam com força. A comunicação está inspirada.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 7, 11, 34
    Mensagem:  Sua intuição está afiada e revela oportunidades que estavam escondidas. Energia de renovação no ar.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 4, 13, 43
    Mensagem: O Sol no seu signo te coloca no centro das oportunidades. Tudo acontece mais rápido. Agarre o que surgir. É você quem está puxando o movimento do dia.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 8, 28, 40
    Mensagem: A clareza chega e aponta o que deve ser ajustado antes do fim do ano.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 4, 17, 47
    Mensagem: Ideias ousadas ganham vida. Conexões sociais impulsionam projetos.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 2, 11, 38
    Mensagem: Novo ciclo emocional se abre, com clareza e profundidade.

A sexta-feira chega com expansão, coragem e clareza. Aproveite a energia e, quem sabe, arrisque aqueles números que piscarem mais forte para você.

