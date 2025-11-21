Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta sexta (21) prometem destravar caminhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:03
Esta sexta-feira, 21 de novembro, chega com uma vibração expansiva e cheia de clareza. Depois de alguns dias emocionalmente intensos, o céu finalmente abre um portal de lucidez. O Sol segue firme em Sagitário, aquecendo a coragem, iluminando verdades internas e cutucando cada signo a dar passos mais ousados.
É aquele tipo de dia em que ideias se encaixam, decisões antes confusas ficam nítidas e conversas importantes ganham fluidez. O clima sagitariano deixa tudo mais amplo: pensamentos, horizontes, planos e até a coragem de admitir o que você vinha adiando.
Emoções? Intensidade com propósito.
Profissional? Hora de posicionamento estratégico.
Intuição? Forte, direta e impossível de ignorar.
E como se não bastasse essa energia generosa, o dia ainda traz um tom social, perfeito para encontros que fortalecem laços e trocas profundas, nada é raso nesta sexta.
E, claro, para quem gosta de testar a sorte, o céu também inspira combinações numéricas conectadas com o movimento do dia.
A sexta-feira chega com expansão, coragem e clareza. Aproveite a energia e, quem sabe, arrisque aqueles números que piscarem mais forte para você.