4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

Um ciclo mais leve e favorável começa a abrir portas para quem está pronto para avançar

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Sagitário começa nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, às 22h36 (horário de Brasília), e chega carregando uma sensação imediata de leveza, como se o ar ficasse mais aberto e convidativo. É um período que costuma incentivar movimento, espontaneidade e perspectivas mais amplas.

Até o dia 21 de dezembro, quando inicia a temporada capricorniana, quatro signos entram em sintonia com esse clima e percebem a vida ficando mais simples, mais clara e cheia de chances de crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

A temporada reacende o teu fogo interno, Áries. Você sente mais disposição para aprender, testar caminhos e se conectar com pessoas que estimulam seu espírito aventureiro. Conversas fluem melhor e pequenas iniciativas rendem resultados rápidos.

Dica cósmica: Valorize o entusiasmo, mas sem atropelar ninguém no processo.

Leão:

Seu setor afetivo ganha luz e movimento, Leão. A vontade de criar, amar e se aproximar de quem faz bem aumenta. Você se sente mais inspirado e vê portas se abrirem nos relacionamentos e nos projetos pessoais.

Dica cósmica: Abrace o encanto do momento, mas não deixe de manter os pés no chão.

Sagitário:

O período é totalmente seu, Sagitário. Você se sente mais forte, mais vivo e mais inclinado a experimentar, viajar, estudar e expandir o que te traz alegria. Tudo parece fluir com mais naturalidade, e o otimismo vira motor de grandes avanços.

Dica cósmica: Canalize sua coragem com intenção, ela te leva longe.

Peixes:

A vida profissional e acadêmica ganha brilho extra, Peixes. As pessoas percebem seu talento com mais facilidade, e você sente que está sendo visto e reconhecido. É um momento excelente para se posicionar, mostrar ideias e assumir seu espaço.

Dica cósmica: Confie na sua luz, ela abre caminhos.