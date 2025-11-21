4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:00
A temporada de Sagitário começa nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, às 22h36 (horário de Brasília), e chega carregando uma sensação imediata de leveza, como se o ar ficasse mais aberto e convidativo. É um período que costuma incentivar movimento, espontaneidade e perspectivas mais amplas.
Até o dia 21 de dezembro, quando inicia a temporada capricorniana, quatro signos entram em sintonia com esse clima e percebem a vida ficando mais simples, mais clara e cheia de chances de crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
A temporada reacende o teu fogo interno, Áries. Você sente mais disposição para aprender, testar caminhos e se conectar com pessoas que estimulam seu espírito aventureiro. Conversas fluem melhor e pequenas iniciativas rendem resultados rápidos.
Dica cósmica: Valorize o entusiasmo, mas sem atropelar ninguém no processo.
Características de Áries
Leão:
Seu setor afetivo ganha luz e movimento, Leão. A vontade de criar, amar e se aproximar de quem faz bem aumenta. Você se sente mais inspirado e vê portas se abrirem nos relacionamentos e nos projetos pessoais.
Dica cósmica: Abrace o encanto do momento, mas não deixe de manter os pés no chão.
Características do signo de Leão
Sagitário:
O período é totalmente seu, Sagitário. Você se sente mais forte, mais vivo e mais inclinado a experimentar, viajar, estudar e expandir o que te traz alegria. Tudo parece fluir com mais naturalidade, e o otimismo vira motor de grandes avanços.
Dica cósmica: Canalize sua coragem com intenção, ela te leva longe.
Características do signo de Sagitário
Peixes:
A vida profissional e acadêmica ganha brilho extra, Peixes. As pessoas percebem seu talento com mais facilidade, e você sente que está sendo visto e reconhecido. É um momento excelente para se posicionar, mostrar ideias e assumir seu espaço.
Dica cósmica: Confie na sua luz, ela abre caminhos.
Características de Peixes