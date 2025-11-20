ASTROLOGIA

Áries, Câncer, Leão e Sagitário recebem bênçãos muito necessárias do universo nesta quinta-feira (20 de novembro)

Energias do dia trazem clareza, força interior e uma sensação de recomeço para quatro signos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia desta quinta-feira, dia 20 de novembro, traz clareza, leveza e força interior para quatro signos. É um momento que abre perspectivas, acalma tensões recentes e lembra que o caminho está avançando, mesmo que a gente ainda não veja tudo com nitidez. O universo envia sinais de que existe algo maior se organizando, e que esses signos estão sendo guiados para escolhas mais sábias, corajosas e alinhadas com seu propósito. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Você finalmente sente que algo encaixa, Áries. Há semanas você espera um sinal de que está no rumo certo, e o dia 20 entrega exatamente isso. Uma sensação forte de confiança toma conta de você, reforçando seus objetivos e mostrando que seguir em frente valeu a pena. A bênção do dia é essa clareza interna que te faz acreditar novamente no seu próprio poder.

Dica cósmica: confie no próximo passo, mesmo que ainda não veja o quadro completo.

Câncer

O dia traz alívio para um peso emocional que não era seu, Câncer. Você percebe que não precisa carregar tudo sozinho e começa a soltar o que te desgastou nos últimos tempos. Uma palavra, um insight ou uma pequena atitude vão fazer você enxergar sua força com mais nitidez. É um momento de libertação e de reencontro com a própria paz.

Dica cósmica: escolha o que fica e deixe ir o que nunca te pertenceu.

Leão

Seu brilho volta com mais intensidade, Leão. No dia 20, alguém reconhece seu valor, suas ideias ou seu esforço. Pode ser um elogio, uma oportunidade ou apenas aquela sensação gostosa de “finalmente estão me vendo”. Você percebe que insistir valeu a pena e que seu momento está virando a favor.

Dica cósmica: não diminua sua luz para caber em lugares pequenos.

Sagitário

O universo te entrega um despertar importante, Sagitário. Algo faz você entender seu próximo movimento com uma clareza quase intuitiva. O dia 20 te conecta com uma sabedoria interna que andava abafada, e você percebe que não está atrasado, mas está exatamente onde deveria estar.

Dica cósmica: siga a direção que faz seu coração se expandir.