Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): crescimento, clareza e boas notícias para muitos signos

Giuliana Mancini
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:00
O dia nesta quinta-feira, 20 de novembro, chega com um clima de avanço: promoções, oportunidades no exterior, decisões financeiras inteligentes e uma sensação de clareza que ajuda cada signo a organizar prioridades. Embora alguns ajustes possam surgir, o dia favorece movimento, crescimento e estabilidade. A seguir, veja como cada signo pode aproveitar melhor essa energia, com a cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries
Ajustes financeiros pedem atenção para alinhar objetivos futuros, enquanto ideias compartilhadas em grupos ampliam perspectivas e fortalecem projetos; pequenas demoras em reformas podem valer a pena, e experiências culturais elevam o dia.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 9
Touro
O período abre portas profissionais sazonais, mas pede cuidado com organização financeira; estudos fluem com satisfação e desafios familiares são contornados com paciência, enquanto sua rotina de saúde pede mais orientação.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 8
Gêmeos
Momentos em família fortalecem vínculos, enquanto suas finanças se estabilizam e ajudam a quitar pendências; estudos se tornam inspiradores e sua motivação profissional cresce, deixando o dia leve e cheio de vitalidade.
Cor da sorte: Cinza-escuro
Número da sorte: 6
Câncer
Caminhos profissionais podem trazer promoção, e equilibrar questões familiares favorece a harmonia; revisar feedbacks sobre imóveis auxilia escolhas, e seu desempenho acadêmico cresce com foco e dedicação.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
Leão
Diferenças dentro de casa pedem tolerância, enquanto oportunidades no exterior podem exigir ajustes burocráticos; suas finanças podem apertar um pouco, mas práticas de bem-estar e passeios tranquilos ajudam a aliviar a tensão.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 5
Virgem
Organização financeira aumenta sua liberdade, enquanto aprendizados familiares fortalecem relações; no trabalho, assumir responsabilidades gera bons resultados e um pequeno descanso com viagem curta renova suas energias.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
Libra
Projetos criativos, como produção de conteúdo, prosperam quando você foca na qualidade; suas finanças permitem pequenas recompensas e sua saúde responde bem a rotinas equilibradas, apesar de imprevistos profissionais no caminho.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 4
Escorpião
O trabalho exige cuidado para evitar excessos, enquanto objetivos familiares pedem alinhamento; investimentos crescem de forma gradual e suas escolhas de bem-estar deixam o dia mais consistente e produtivo.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 3
Sagitário
A organização financeira abre novos caminhos, enquanto seu impacto profissional aumenta com boas estratégias; pequenas divergências familiares não impedem o avanço do dia, que segue leve em saúde e bem-estar.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 2
Capricórnio
Discussões rápidas podem surgir em casa, pedindo paciência; questões com contas ou serviços podem gerar pequenas interrupções, enquanto o trabalho pede calma para evitar atritos e a rotina física pode oscilar um pouco.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 17
Aquário
Movimentos relacionados a moradia trazem flexibilidade, enquanto o trabalho evidencia talentos importantes; o dia reforça equilíbrio financeiro e as relações familiares fluem com mais colaboração e entendimento.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 1
Peixes
Primeiras impressões favorecem sua imagem profissional, enquanto sua vida familiar pede tato para lidar com disputas entre irmãos; finanças voltadas a estudos se mostram estáveis e a saúde mantém ritmo moderado, mas firme.
Cor da sorte: Marrom-avermelhado
Número da sorte: 22