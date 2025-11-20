ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): crescimento, clareza e boas notícias para muitos signos

O dia pede foco e estratégia: veja como cada signo pode aproveitar as oportunidades nesta quinta-feira

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta quinta-feira, 20 de novembro, chega com um clima de avanço: promoções, oportunidades no exterior, decisões financeiras inteligentes e uma sensação de clareza que ajuda cada signo a organizar prioridades. Embora alguns ajustes possam surgir, o dia favorece movimento, crescimento e estabilidade. A seguir, veja como cada signo pode aproveitar melhor essa energia, com a cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries

Ajustes financeiros pedem atenção para alinhar objetivos futuros, enquanto ideias compartilhadas em grupos ampliam perspectivas e fortalecem projetos; pequenas demoras em reformas podem valer a pena, e experiências culturais elevam o dia.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Touro

O período abre portas profissionais sazonais, mas pede cuidado com organização financeira; estudos fluem com satisfação e desafios familiares são contornados com paciência, enquanto sua rotina de saúde pede mais orientação.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 8

Gêmeos

Momentos em família fortalecem vínculos, enquanto suas finanças se estabilizam e ajudam a quitar pendências; estudos se tornam inspiradores e sua motivação profissional cresce, deixando o dia leve e cheio de vitalidade.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 6

Câncer

Caminhos profissionais podem trazer promoção, e equilibrar questões familiares favorece a harmonia; revisar feedbacks sobre imóveis auxilia escolhas, e seu desempenho acadêmico cresce com foco e dedicação.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

Leão

Diferenças dentro de casa pedem tolerância, enquanto oportunidades no exterior podem exigir ajustes burocráticos; suas finanças podem apertar um pouco, mas práticas de bem-estar e passeios tranquilos ajudam a aliviar a tensão.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 5

Virgem

Organização financeira aumenta sua liberdade, enquanto aprendizados familiares fortalecem relações; no trabalho, assumir responsabilidades gera bons resultados e um pequeno descanso com viagem curta renova suas energias.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Libra

Projetos criativos, como produção de conteúdo, prosperam quando você foca na qualidade; suas finanças permitem pequenas recompensas e sua saúde responde bem a rotinas equilibradas, apesar de imprevistos profissionais no caminho.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

Escorpião

O trabalho exige cuidado para evitar excessos, enquanto objetivos familiares pedem alinhamento; investimentos crescem de forma gradual e suas escolhas de bem-estar deixam o dia mais consistente e produtivo.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 3

Sagitário

A organização financeira abre novos caminhos, enquanto seu impacto profissional aumenta com boas estratégias; pequenas divergências familiares não impedem o avanço do dia, que segue leve em saúde e bem-estar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

Capricórnio

Discussões rápidas podem surgir em casa, pedindo paciência; questões com contas ou serviços podem gerar pequenas interrupções, enquanto o trabalho pede calma para evitar atritos e a rotina física pode oscilar um pouco.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 17

Aquário

Movimentos relacionados a moradia trazem flexibilidade, enquanto o trabalho evidencia talentos importantes; o dia reforça equilíbrio financeiro e as relações familiares fluem com mais colaboração e entendimento.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 1

Peixes

Primeiras impressões favorecem sua imagem profissional, enquanto sua vida familiar pede tato para lidar com disputas entre irmãos; finanças voltadas a estudos se mostram estáveis e a saúde mantém ritmo moderado, mas firme.

Cor da sorte: Marrom-avermelhado