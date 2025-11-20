Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): crescimento, clareza e boas notícias para muitos signos

O dia pede foco e estratégia: veja como cada signo pode aproveitar as oportunidades nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta quinta-feira, 20 de novembro, chega com um clima de avanço: promoções, oportunidades no exterior, decisões financeiras inteligentes e uma sensação de clareza que ajuda cada signo a organizar prioridades. Embora alguns ajustes possam surgir, o dia favorece movimento, crescimento e estabilidade. A seguir, veja como cada signo pode aproveitar melhor essa energia, com a cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - 4 signos que estavam se sentindo totalmente fora do eixo finalmente voltam ao rumo certo nesta quinta-feira (20 de novembro)

4 signos que estavam se sentindo totalmente fora do eixo finalmente voltam ao rumo certo nesta quinta-feira (20 de novembro)

Imagem - O sucesso finalmente chega para esses 3 signos nesta quinta-feira (20 de novembro)

O sucesso finalmente chega para esses 3 signos nesta quinta-feira (20 de novembro)

Imagem - O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

Áries

Ajustes financeiros pedem atenção para alinhar objetivos futuros, enquanto ideias compartilhadas em grupos ampliam perspectivas e fortalecem projetos; pequenas demoras em reformas podem valer a pena, e experiências culturais elevam o dia.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Touro

O período abre portas profissionais sazonais, mas pede cuidado com organização financeira; estudos fluem com satisfação e desafios familiares são contornados com paciência, enquanto sua rotina de saúde pede mais orientação.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 8

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Gêmeos

Momentos em família fortalecem vínculos, enquanto suas finanças se estabilizam e ajudam a quitar pendências; estudos se tornam inspiradores e sua motivação profissional cresce, deixando o dia leve e cheio de vitalidade.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 6

Câncer

Caminhos profissionais podem trazer promoção, e equilibrar questões familiares favorece a harmonia; revisar feedbacks sobre imóveis auxilia escolhas, e seu desempenho acadêmico cresce com foco e dedicação.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

Leão

Diferenças dentro de casa pedem tolerância, enquanto oportunidades no exterior podem exigir ajustes burocráticos; suas finanças podem apertar um pouco, mas práticas de bem-estar e passeios tranquilos ajudam a aliviar a tensão.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 5

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

Virgem

Organização financeira aumenta sua liberdade, enquanto aprendizados familiares fortalecem relações; no trabalho, assumir responsabilidades gera bons resultados e um pequeno descanso com viagem curta renova suas energias.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Libra

Projetos criativos, como produção de conteúdo, prosperam quando você foca na qualidade; suas finanças permitem pequenas recompensas e sua saúde responde bem a rotinas equilibradas, apesar de imprevistos profissionais no caminho.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 4

Escorpião

O trabalho exige cuidado para evitar excessos, enquanto objetivos familiares pedem alinhamento; investimentos crescem de forma gradual e suas escolhas de bem-estar deixam o dia mais consistente e produtivo.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 3

Sagitário

A organização financeira abre novos caminhos, enquanto seu impacto profissional aumenta com boas estratégias; pequenas divergências familiares não impedem o avanço do dia, que segue leve em saúde e bem-estar.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 2

Capricórnio

Discussões rápidas podem surgir em casa, pedindo paciência; questões com contas ou serviços podem gerar pequenas interrupções, enquanto o trabalho pede calma para evitar atritos e a rotina física pode oscilar um pouco.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 17

Aquário

Movimentos relacionados a moradia trazem flexibilidade, enquanto o trabalho evidencia talentos importantes; o dia reforça equilíbrio financeiro e as relações familiares fluem com mais colaboração e entendimento.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 1

Peixes

Primeiras impressões favorecem sua imagem profissional, enquanto sua vida familiar pede tato para lidar com disputas entre irmãos; finanças voltadas a estudos se mostram estáveis e a saúde mantém ritmo moderado, mas firme.

Cor da sorte: Marrom-avermelhado

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas

Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas
Imagem - Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

MAIS LIDAS

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
01

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
03

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro