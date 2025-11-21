Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Cada signo recebe um impulso para se reorganizar emocionalmente e seguir em frente com confiança; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O dia de hoje, sexta-feira, 21 de novembro, traz abertura emocional, entendimento e um ar de leveza que facilita conversas, decisões e recomeços. Muitos signos sentirão calmaria, enquanto outros perceberão sinais que faltavam para seguir adiante. É um dia que favorece presença, sinceridade e pequenos gestos que mudam tudo.

A seguir, veja como cada signo recebe essa energia. A previsão é do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - 4 signos que estavam se sentindo totalmente fora do eixo finalmente voltam ao rumo certo nesta quinta-feira (20 de novembro)

4 signos que estavam se sentindo totalmente fora do eixo finalmente voltam ao rumo certo nesta quinta-feira (20 de novembro)

Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Imagem - O sucesso finalmente chega para esses 3 signos nesta quinta-feira (20 de novembro)

O sucesso finalmente chega para esses 3 signos nesta quinta-feira (20 de novembro)

Áries

Um movimento inesperado pode colocar você diante de uma oportunidade nova e positiva. Hoje, pequenas pistas mostram caminhos que antes pareciam fechados. Sua coragem natural te ajuda a agir rápido, mas sem impulsividade. Observe os detalhes e confie no que seu instinto aponta.

Dica cósmica: não hesite quando sentir que algo é seu.

Touro

Se algo parecer lento demais hoje, respire: esse ritmo te protege. A pausa não significa estagnação, é um alinhamento silencioso. Dar espaço para as coisas amadurecerem fará tudo fluir melhor depois. Use o dia para organizar pensamentos e se reconectar com sua firmeza interna.

Dica cósmica: aceite o ritmo do dia sem brigar com ele.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Gêmeos

Conversas, mensagens e pequenos sinais trazem entendimento onde antes havia ruído. Sua mente se organiza, e você finalmente enxerga a resposta que buscava. A leveza vem de dentro, não de fora. Permita-se falar com clareza e ouvir sem pressa.

Dica cósmica: palavras honestas abrem caminhos.

Câncer

Hoje você tem a chance de resolver um incômodo antigo, e isso traz alívio emocional. Uma troca sincera ou um gesto gentil pode transformar o clima à sua volta. Seu coração está mais leve e pronto para curar o que ficou pendente.

Dica cósmica: ofereça paz para receber paz.

Leão

Uma opinião ou relato pode mudar sua forma de enxergar uma situação. Hoje, aprender com o outro amplia sua força. Deixe a arrogância de lado e acolha novos pontos de vista. Crescer não diminui você, te fortalece.

Dica cósmica: a abertura vale mais do que a certeza.

Virgem

Sua postura tranquila e segura fala mais alto do que qualquer discurso. Hoje, você inspira confiança apenas sendo fiel ao que acredita. Use essa energia para conduzir algo com calma e precisão. Pequenas ações darão resultados maiores do que espera.

Dica cósmica: deixe sua serenidade liderar.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Libra

Escolhas simples podem direcionar grandes mudanças. Hoje, sua sensibilidade para decidir com equilíbrio se destaca. Tudo flui quando você escuta seu próprio centro em vez de tentar agradar todos. Seu bom senso abre portas que você nem imaginava.

Dica cósmica: decida pelo que traz paz, não pelo que impressiona.

Escorpião

A força de hoje está na presença e não no controle. Você não precisa provar nada, apenas estar. Uma conversa sincera ou um gesto de verdade aproxima quem importa e simplifica o que parecia complicado.

Dica cósmica: seja profundo sem ser pesado.

Sagitário

Um comentário, uma mensagem ou um detalhe despercebido revela algo importante. Hoje, ouvir com atenção é mais poderoso do que falar. Há verdade escondida nas entrelinhas, e ela te ajuda a seguir com mais autenticidade.

Dica cósmica: escute o que está nas pausas, não só nas palavras.

Capricórnio

Uma ideia diferente pode te tirar da zona de conforto, e isso é ótimo. Hoje, novas perspectivas ampliam seus planos e estimulam soluções mais eficientes. Evite descartar o que parece incomum à primeira vista.

Dica cósmica: permita-se testar o que foge do óbvio.

Aquário

Um momento calmo traz a inspiração que você vinha buscando. Hoje, a quietude fala alto e te ajuda a organizar sentimentos ou decisões. Não apresse respostas. Elas chegam quando você respira fundo e relaxa.

Dica cósmica: o silêncio de hoje vale mais que mil ideias apressadas.

Peixes

A sensibilidade do dia te guia com precisão rara. Um instante de introspecção mostra o próximo passo, sem esforço. Você percebe mais do que o normal e entende o que antes estava confuso.

Dica cósmica: siga o que o coração sussurra, não o que o medo grita.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
01

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - 'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem
04

'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem