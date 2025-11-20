ASTROLOGIA

Anjo da Prosperidade avisa: 4 signos entram em um ciclo de vitória e expansão a partir de hoje (20 de novembro)

A energia sagitariana impulsiona oportunidades, clareza e novos rumos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 23:35

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Se você acordou com sensação de mudança nesta quinta-feira (20), não é impressão. O Sol em Sagitário está empurrando portas e você sente o vento da virada chegando.

Mas hoje, a energia vai além do céu: o Anjo da Prosperidade está ativo e favorece quem decide agir, arriscar, começar.

Quatro signos estarão especialmente alinhados com esse impulso de vitória:

Sagitário: Você vive um começo simbólico. Projetos, oportunidades e convites surgem como se o universo tivesse apertado “play” de novo na sua vida.

Capricórnio: Você solta obrigações que já pesavam e assume uma nova estratégia. O Anjo da Prosperidade reorganiza sua rota profissional com leveza e eficiência.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Aquário: Sua mente está vibrante. Projetos inovadores ganham rumo concreto. Você recebe uma orientação ou conversa que transforma tudo.

Áries: Um insight mostra o caminho mais rápido e inteligente até seus objetivos. Você rompe um limite interno e o sucesso responde.