Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 23:35
Se você acordou com sensação de mudança nesta quinta-feira (20), não é impressão. O Sol em Sagitário está empurrando portas e você sente o vento da virada chegando.
Mas hoje, a energia vai além do céu: o Anjo da Prosperidade está ativo e favorece quem decide agir, arriscar, começar.
As 3 qualidades de cada signo
Este não é um dia comum. É um dia de propósito, movimento e vitória. O Anjo da Prosperidade abre as portas e você só precisa atravessar.