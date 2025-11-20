Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quinta (20) para atrair prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
20 de novembro de 2025
Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, já aviso: este 20 de novembro não é um dia qualquer. A data carrega uma força espiritual forte, junto com a ousadia iluminada do Sol em Sagitário. E essa combinação mexe com tudo: humor, intuição, decisões… e até com os números que vibram mais forte para cada signo.
A quinta chega com aquela mistura de expansão sagitariana e profundidade ancestral que provoca clareza, movimento e até umas verdades que a gente estava evitando encarar. É um dia perfeito para decisões importantes, ajustes internos e novos caminhos, inclusive quando o assunto é sorte.
Para te ajudar a jogar com consciência (e com o astral a seu favor), reunimos os números mais alinhados com a vibração de cada signo hoje, junto com a energia que está te guiando e o conselho essencial do dia.
Neste 20 de novembro, a energia não passa despercebida. Tudo vibra mais fundo: identidade, ancestralidade, decisões e até os números que você escolhe ao apostar. É um dia de força, consciência e expansão, perfeito para quem quer renovar rotas, dentro e fora.