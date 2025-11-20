Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quinta (20) para atrair prosperidade

Sol em Sagitário movimenta rotas, ativa clarezas profundas e influencia até os números mais favoráveis para cada signo hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:57

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, já aviso: este 20 de novembro não é um dia qualquer. A data carrega uma força espiritual forte, junto com a ousadia iluminada do Sol em Sagitário. E essa combinação mexe com tudo: humor, intuição, decisões… e até com os números que vibram mais forte para cada signo.

A quinta chega com aquela mistura de expansão sagitariana e profundidade ancestral que provoca clareza, movimento e até umas verdades que a gente estava evitando encarar. É um dia perfeito para decisões importantes, ajustes internos e novos caminhos, inclusive quando o assunto é sorte.

Para te ajudar a jogar com consciência (e com o astral a seu favor), reunimos os números mais alinhados com a vibração de cada signo hoje, junto com a energia que está te guiando e o conselho essencial do dia.

Confira agora a energia do dia para cada signo e os números de sorte:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 3, 20, 39
    Mensagem: O Sol em Sagitário cutuca sua coragem mental e te empurra para uma percepção importante. Siga a verdade que aparecer, ela te leva além do que você planejou.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 6, 16, 25
    Mensagem: O dia toca diretamente sua relação com valor, dinheiro e segurança emocional. Libere velhos medos. Sua vida flui quando você flexibiliza.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 3, 13, 31
    Mensagem: As relações estão em evidência, e conversas necessárias finalmente encontram espaço.Não fuja da sinceridade; ela é a virada que você precisa.

Veja as características dos signos

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 18, 20
    Mensagem: A data mexe com memórias, ancestralidade e emoções profundas. Acolha o que vier. O dia cura o que estava escondido.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 19, 46
    Mensagem: Sua luz retorna e com força. Sagitário amplia sua criatividade e sua presença. Assuma o protagonismo que já é seu. A vida está te pedindo isso.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 5, 15, 41
    Mensagem: Uma reorganização interna aparece quase sozinha, te mostrando que nem tudo precisa ser tão rígido. Simplificar não é perder controle, é achar espaço pra respirar.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 6, 24, 51
    Mensagem: Novas ideias surgem como um sopro e quebram limites antigos com leveza. Use essa abertura mental para ajustar seus próximos passos.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 22, 35
    Mensagem: Sua intuição está afiada e as mudanças que você evitava finalmente fazem sentido. Confie no seu faro. Ele está te guiando com precisão rara.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 12, 42
    Mensagem: O Sol no seu signo te coloca no centro das oportunidades. Tudo acontece mais rápido. Agarre o que surgir. É você quem está puxando o movimento do dia.

As 3 qualidades de cada signo

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 4, 10, 28
    Mensagem: Uma nova rota se abre silenciosamente e você finalmente percebe onde estava se prendendo demais. Deixe o peso no passado. O futuro não exige tanto.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 7, 17, 44
    Mensagem: A mente está elétrica, criativa e pronta para um salto. Revelações chegam através de conversas. Transforme ideias em estrutura. Suas chances estão no que é inovador.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 2, 11, 37
    Mensagem: A sensibilidade está profunda e alinhada com um despertar emocional importante. Siga o que seu coração sussurrar, é a bússola mais precisa do dia.

Neste 20 de novembro, a energia não passa despercebida. Tudo vibra mais fundo: identidade, ancestralidade, decisões e até os números que você escolhe ao apostar. É um dia de força, consciência e expansão, perfeito para quem quer renovar rotas, dentro e fora.

