Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quinta (20) para atrair prosperidade

Sol em Sagitário movimenta rotas, ativa clarezas profundas e influencia até os números mais favoráveis para cada signo hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:57

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha hoje, já aviso: este 20 de novembro não é um dia qualquer. A data carrega uma força espiritual forte, junto com a ousadia iluminada do Sol em Sagitário. E essa combinação mexe com tudo: humor, intuição, decisões… e até com os números que vibram mais forte para cada signo.

A quinta chega com aquela mistura de expansão sagitariana e profundidade ancestral que provoca clareza, movimento e até umas verdades que a gente estava evitando encarar. É um dia perfeito para decisões importantes, ajustes internos e novos caminhos, inclusive quando o assunto é sorte.

Para te ajudar a jogar com consciência (e com o astral a seu favor), reunimos os números mais alinhados com a vibração de cada signo hoje, junto com a energia que está te guiando e o conselho essencial do dia.

Confira agora a energia do dia para cada signo e os números de sorte:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 3, 20, 39

Mensagem: O Sol em Sagitário cutuca sua coragem mental e te empurra para uma percepção importante. Siga a verdade que aparecer, ela te leva além do que você planejou.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 6, 16, 25

Mensagem: O dia toca diretamente sua relação com valor, dinheiro e segurança emocional. Libere velhos medos. Sua vida flui quando você flexibiliza.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 3, 13, 31

Mensagem: As relações estão em evidência, e conversas necessárias finalmente encontram espaço.Não fuja da sinceridade; ela é a virada que você precisa.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 18, 20

Mensagem: A data mexe com memórias, ancestralidade e emoções profundas. Acolha o que vier. O dia cura o que estava escondido.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 19, 46

Mensagem: Sua luz retorna e com força. Sagitário amplia sua criatividade e sua presença. Assuma o protagonismo que já é seu. A vida está te pedindo isso.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 5, 15, 41

Mensagem: Uma reorganização interna aparece quase sozinha, te mostrando que nem tudo precisa ser tão rígido. Simplificar não é perder controle, é achar espaço pra respirar.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 6, 24, 51

Mensagem: Novas ideias surgem como um sopro e quebram limites antigos com leveza. Use essa abertura mental para ajustar seus próximos passos.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 8, 22, 35

Mensagem: Sua intuição está afiada e as mudanças que você evitava finalmente fazem sentido. Confie no seu faro. Ele está te guiando com precisão rara.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 42

Mensagem: O Sol no seu signo te coloca no centro das oportunidades. Tudo acontece mais rápido. Agarre o que surgir. É você quem está puxando o movimento do dia.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 4, 10, 28

Mensagem: Uma nova rota se abre silenciosamente e você finalmente percebe onde estava se prendendo demais. Deixe o peso no passado. O futuro não exige tanto.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 7, 17, 44

Mensagem: A mente está elétrica, criativa e pronta para um salto. Revelações chegam através de conversas. Transforme ideias em estrutura. Suas chances estão no que é inovador.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 2, 11, 37

Mensagem: A sensibilidade está profunda e alinhada com um despertar emocional importante. Siga o que seu coração sussurrar, é a bússola mais precisa do dia.