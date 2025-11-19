Acesse sua conta
Mudança planejada: veja como se organizar e reduzir o estresse

A organização e a calma são fundamentais para evitar imprevistos e economizar tempo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:24

Organizar a mudança por etapas ajuda a atravessar esse processo sem estresse (Imagem: gpointstudio | Shutterstock)
Organizar a mudança por etapas ajuda a atravessar esse processo sem estresse Crédito: Imagem: gpointstudio | Shutterstock

Começar os preparativos da mudança com antecedência permite que cada etapa seja conduzida com calma e clareza. Ao organizar o processo aos poucos, tudo ganha ritmo natural: os ambientes são revisados, as escolhas ficam mais simples e o dia da mudança chega sem pressa ou tensão. Com esse intervalo bem-planejado, a transição para o novo lar acontece de forma serena.

Segundo Carla Salgado, especialista em mudanças residenciais e diretora da AEB Mudanças, o ideal é iniciar a preparação com, pelo menos, um mês de antecedência. “O erro mais comum é deixar tudo para a última hora. Quando o processo é feito com planejamento, é possível economizar tempo, dinheiro e evitar perdas ou danos aos pertences”, explica.

Abaixo, confira o que fazer 30, 15 e 7 dias antes de se mudar!

30 dias antes da mudança: planeje e organize

O primeiro passo é definir a data ou o período em que a mudança acontecerá. A partir disso, é hora de fazer uma lista de tarefas e estabelecer prioridades.

Inclua na sua programação:

  • Comunicar o síndico e a portaria;
  • Atualizar endereços em prestadores de serviços;
  • Solicitar orçamentos de empresas especializadas;
  • Separar o que pode ser doado e o que será levado.

“Esse é o momento de fazer um desapego consciente”, explica Carla Salgado, que acrescenta: “Muita gente acumula objetos que já não têm utilidade. Separar o que não será levado facilita a logística e ajuda a deixar o novo lar mais funcional desde o primeiro dia”.

Com 15 dias de antecedência, o ideal é embalar os itens que não serão utilizados nas semanas seguintes (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Com 15 dias de antecedência, o ideal é embalar os itens que não serão utilizados nas semanas seguintes Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

15 dias antes da mudança: embale com método e proteja itens frágeis

Caso o serviço de embalagem não esteja incluído no contrato com a empresa de mudanças, é hora de começar a empacotar o que não será mais usado nos próximos dias. Roupas de outra estação, livros e objetos decorativos podem ser guardados antecipadamente. Utilize caixas resistentes, identifique cada uma com o nome do cômodo de destino e proteja objetos delicados com plástico-bolha ou papel especial.

“Muita gente não imagina, mas documentos e objetos de valor estão entre os itens mais vulneráveis durante uma mudança”, alerta Carla Salgado. Por isso, o cuidado é necessário. “Extravio, danos ou esquecimentos podem causar transtornos e atrasos. Por isso, é fundamental separar esses pertences e levá-los com você no dia da mudança, em uma mochila ou maleta pessoal”, aconselha.

7 dias antes da mudança: ajuste os últimos detalhes

Na última semana, revise todas as pendências e confirme o horário e os acessos com a empresa de mudanças. Verifique as restrições de horário do condomínio e avise aos condôminos sobre a movimentação e o uso do elevador de serviço, pedindo a colaboração e compreensão de todos.

Também é o momento de preparar uma mala com itens essenciais, como roupas, produtos de higiene, remédios e utensílios básicos para os primeiros dias no novo endereço, como se fosse uma “mudança de emergência”.

“Uma boa mudança começa com organização e termina com tranquilidade. Quando tudo está planejado, o processo se torna leve e até prazeroso, porque cada caixa embalada simboliza um novo começo”, destaca Carla Salgado.

Mudança sem estresse é possível

Com um bom cronograma, atenção aos detalhes e o suporte de profissionais qualificados, mudar de casa pode deixar de ser sinônimo de confusão e se tornar uma etapa empolgante da vida. Afinal, planejar é o primeiro passo para começar bem em um novo lar.

Por Gabriela Andrade

