Tarot desta quinta (20 de novembro) aponta reviravolta financeira e revela o dia perfeito para três signos virarem o jogo

Leitura traz alerta poderoso sobre sorte, dinheiro e decisões que podem transformar a semana em poucas horas

Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:54

O Tarot desta quarta-feira (20) chega com uma força difícil de ignorar. A carta que guia o astral é A Roda da Fortuna, símbolo de virada, movimento rápido e oportunidades que surgem do nada. É o tipo de energia que muda cenários, abre caminhos e entrega respostas que muitos esperavam há dias.

A Roda avisa que este é um dia de acontecimentos inesperados e de reviravoltas capazes de alterar completamente o rumo da semana. É o momento ideal para confiar no instinto, agir com coragem e não recusar convites que parecem promissores.

Três signos sentem essa virada com intensidade.

Touro

O dia gira a favor de Touro. Situações financeiras começam a se resolver com mais facilidade e o movimento astral traz desde pequenas surpresas até ganhos inesperados. Uma notícia pode destravar algo que estava parado há muito tempo. Os especialistas indicam que você abra espaço para o novo que já está chegando.

Leão

A mudança acontece no campo profissional. Contatos importantes se aproximam, portas se abrem e convites surgem de forma natural. Leão recebe uma chance de crescer, apresentar algo valioso ou obter o reconhecimento que vinha aguardando.

Peixes