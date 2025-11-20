Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta quinta (20 de novembro) aponta reviravolta financeira e revela o dia perfeito para três signos virarem o jogo

Leitura traz alerta poderoso sobre sorte, dinheiro e decisões que podem transformar a semana em poucas horas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:54

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot desta quarta-feira (20) chega com uma força difícil de ignorar. A carta que guia o astral é A Roda da Fortuna, símbolo de virada, movimento rápido e oportunidades que surgem do nada. É o tipo de energia que muda cenários, abre caminhos e entrega respostas que muitos esperavam há dias.

A Roda avisa que este é um dia de acontecimentos inesperados e de reviravoltas capazes de alterar completamente o rumo da semana. É o momento ideal para confiar no instinto, agir com coragem e não recusar convites que parecem promissores.

Três signos sentem essa virada com intensidade.

Touro

O dia gira a favor de Touro. Situações financeiras começam a se resolver com mais facilidade e o movimento astral traz desde pequenas surpresas até ganhos inesperados. Uma notícia pode destravar algo que estava parado há muito tempo. Os especialistas indicam que você abra espaço para o novo que já está chegando.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Leão

A mudança acontece no campo profissional. Contatos importantes se aproximam, portas se abrem e convites surgem de forma natural. Leão recebe uma chance de crescer, apresentar algo valioso ou obter o reconhecimento que vinha aguardando.

Peixes

A intuição pisciana ganha força dobrada. Ideias que surgem do nada se transformam em oportunidades reais e até conversas simples podem render frutos financeiros. A vibração da sorte está ao lado do signo durante todo o dia.

Leia mais

Imagem - Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Imagem - Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Tags:

Signos Tarot

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’
Imagem - Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

Belo reage às brigas de Rayane em A Fazenda 17 e desabafa: ‘triste demais’

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
01

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
03

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
04

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões