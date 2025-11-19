Miss Brasil desfila como Nossa Senhora Aparecida e emociona público: 'A fé me sustenta'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:43
A edição 2025 do Miss Universo ganhou um dos momentos mais comentados da noite quando a brasileira Maria Gabriela Lacerda, 22 anos, entrou na passarela vestida em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O desfile, transmitido ao vivo da Tailândia, fazia parte da tradicional etapa de trajes típicos e a apresentação da piauiense rapidamente viralizou nas redes.
A Miss Universo Brasil explicou, no Instagram, o motivo da escolha: “É a fé que me sustenta. É a minha essência que se revela”. Para ela, o traje não era apenas estética ou espetáculo, mas uma representação direta da história e da espiritualidade que marcam o povo brasileiro.
Com mais de 130 mil seguidores, Maria Gabriela já é conhecida por compartilhar sua rotina de viagens, produções de moda e trabalhos, mas também por sua relação com a fé católica. Ela é embaixadora do projeto Mães da Sé, organização que, desde 1996, ajuda famílias na busca por pessoas desaparecidas, uma causa que ela costuma defender publicamente.
A trajetória de Gabriela nos concursos de beleza é longa. Ela ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil 2021, quando o evento ainda estava sob outra direção, e conquistou o título de Miss Simpatia naquela edição e novamente em 2025. Antes disso, brilhou no Miss Teen Brasil, que a levou ao Top 12 mundial em 2018, em El Salvador.
Em 2024, já reconhecida dentro do universo dos concursos, ela atuou como repórter do Miss Universo Brasil, entrevistando convidados e participantes. Um ano depois, retornou às passarela como repórter, entrevistando as personalidades que estavam no evento.
Durante o desfile na Tailândia, Maria Gabriela reforçou o sentido da homenagem: “Não visto apenas um traje: visto a história, a resistência e a fé de um povo. Cada detalhe é uma forma de honrar Nossa Senhora Aparecida e todas as mulheres brasileiras que carregam coragem e esperança”, declarou.
Agora representando oficialmente o país no Miss Universo 2025, a piauiense reafirma seu proposito e que faz questão de mostrar, onde quer que esteja, aquilo que considera essencial.